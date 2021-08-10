2021 ilkokul kayıtları başladı mı? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı okulların başlayacağı tarihi duyurdu. MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre okullar 6 Eylül 2021'de açılacak. Ancak ilkokul 1. sınıf öğrencileri ve anaokulu öğrencileri uyum eğitimleri için okula daha erken başlayacak. Peki 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

2021 ilkokul kayıtları başladı mı? 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı okulların başlayacağı tarihi duyurdu. MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre okullar 6 Eylül 2021'de açılacak. Ancak ilkokul 1. sınıf öğrencileri ve anaokulu öğrencileri uyum eğitimleri için okula daha erken başlayacak. Peki 1. sınıflar okula hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılının takvimini yayınladı. Buna göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılması planlanıyor. Ancak ilkokul 1. sınıf öğrencileri ve anaokulu öğrencileri eğitimlerine daha erken başlayacak. Yaz tatilinde olan veliler çocuklarının okulşa başlayacağı tarihi araştırarıyor. Peki 1. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

1. sınıflarlar okula ne zaman başlayacak?

İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek. 1. sınıflar ve anasınıfı öğrencileri okula 31 Ağustos'ta başlaaycak.

Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak?

1. dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2. dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü bitecek.

1. sınıfa kimler başlayabilir?

Anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eyül ayı sonu itibariyle 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır.

Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak olan çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, anasınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 15.11.2017 tarih ve 19276712 sayılı yazısı gereğince; özel eğitim tanısı alan çocukların 1.sınıfa başlama yaşları 79 aya çıkmaktadır. Bundan küçük olanlar okulöncesine kayıt yaptırabilir. (Bir doktor raporuyla RAM'a sevki yapılır. RAM raporu da kesin sonucu tayin eder.)

1. sınaf kaç aylıklara zorunlu?

OCAK-2015 80 Aylık- Zorunlu 1. Sınıfa Kayıt Ertelenemez

ŞUBAT-2015 79 Aylık- Zorunlu 1. Sınıfa Kayıt Ertelenemez

MART-2015 78 Aylık- Zorunlu 1. Sınıfa Kayıt Ertelenemez

NİSAN-2015 77 Aylık- Zorunlu 1. Sınıfa Kayıt Ertelenemez

MAYIS-2015 76 Aylık- Zorunlu 1. Sınıfa Kayıt Ertelenemez

HAZİRAN-2015 75 Aylık - Zorunlu 1. Sınıfa Kayıt Ertelenemez

TEMMUZ-2015 74 Aylık-Zorunlu 1. Sınıfa Kayıt Ertelenemez

AĞUSTOS-2015 73 Aylık-Zorunlu 1. Sınıfa Kayıt Ertelenemez

EYLÜL-2015 72 Aylık-Zorunlu 1. Sınıfa Kayıt Ertelenemez

EKİM-2015 71 Aylık-Zorunlu; Fakat Okul İdaresine Başvurularak Anasınıfına Gidebilir.

KASIM-2015 70 Aylık-Zorunlu; Fakat Okul İdaresine Başvurularak Anasınıfına Gidebilir.

ARALIK-2015 69 Aylık-Zorunlu; Fakat Okul İdaresine Başvurularak Anasınıfına Gidebilir.

OCAK-2015 68 Aylık İsteğe Bağlı Fakat Okul İdaresine Başvurularak 1. Sınıfa Gidebilir.

ŞUBAT-2015 67 Aylık-İsteğe Bağlı Fakat Okul İdaresine Başvurularak 1. Sınıfa Gidebilir.

MART-2015 66 Aylık-İsteğe Bağlı Fakat Okul İdaresine Başvurularak 1. Sınıfa Gidebilir.

NİSAN-2016 65 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

MAYIS-2016 64 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

HAZİRAN-2016 63 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

TEMMUZ-2016 62 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

AĞUSTOS-2016 61 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

EYLÜL-2016 60 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

EKİM-2016 59 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

KASIM-2016 58 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

ARALIK-2016 57 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

OCAK-2017 56 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

ŞUBAT-2017 55 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

MART-2017 54 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

NİSAN-2017 53 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

MAYIS-2017 52 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

HAZİRAN-2017 51 Aylık-Anasınıfına Kayıt Olabilir.

TEMMUZ-2017 50 Aylık Anasınıfına Kayıt Olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.