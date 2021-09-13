2021 İBB yurt kayıtları ne zaman? İBB yurdunda kaç sene kalınır? İBB yurt ücreti ne kadar? İstanbul'da üniversite kazanan öğrenciler barınma problemi için yurtlara başvurdu. KYK yurtlarının yanından İBB'nin yurtlarına da başvuran adaylar İBB yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını beklerken bir yandan da 2021 İBB yurt kayıtları ne zaman? diye araştırmaya başladı. İBB yurduna yerleşmeye hak kazananlar BB yurdunda kaç sene kalınır? İBB yurt ücreti ne kadar? diye merak ediyor. İşte İBB yurtlarıyla ilgili detaylar...

2021 İBB yurt kayıtları ne zaman? İBB yurdunda kaç sene kalınır? İBB yurt ücreti ne kadar? İstanbul'da üniversite kazanan öğrenciler barınma problemi için yurtlara başvurdu. KYK yurtlarının yanından İBB'nin yurtlarına da başvuran adaylar İBB yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasını beklerken bir yandan da 2021 İBB yurt kayıtları ne zaman? diye araştırmaya başladı. İBB yurduna yerleşmeye hak kazananlar BB yurdunda kaç sene kalınır? İBB yurt ücreti ne kadar? diye merak ediyor. İşte İBB yurtlarıyla ilgili detaylar...

İBB yurt kayıtları ne zaman?

Kayıt evraklarını tamamlayan asil listedeki öğrenciler 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için 20-24.09.2021 tarihleri arası, yedek listesindeki öğrenciler ise 27.09.2021-01.10.2021 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

İBB yurt ücreti ne kadar?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim dönemi için 600 tl / ay sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir.

İBB yurdundan kaç sene kalınır?

Yurtta kalış süresi bir akademik yıl ile sınırlıdır. Her dönemin sonunda öğrencilerin bir sonraki yıl kalma talepleri, yurt kurallarına ve toplu yaşama uyumu dikkate alınarak değerlendirilir ve yurt komisyonu kararı ile uygun görülenler belirlenir.

İBB yurt başvurusunda gerekli belgeler neler?

Kayıt esnasında İBB Yurt Başvuru Ve İşletme Sistemi üzerinden alınacak sözleşme çıktısı.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu),

Güncel transkript ya da ÖSYM yerleştirme belgesi (E-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu),

Adli sicil/arşiv kaydı belgesi (e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu),

Yerleşim yeri belgesi (e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu),

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu (Akciğer filmi ve bulaşıcı hastalık olmadığına dair kan tahlil sonuçları raporu),

4 adet biyometrik fotoğraf,

En az ilk aya ait yurt ödemesinin yapıldığına ilişkin dekont.

Engelli olduğunu beyan eden öğrenciler için (tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu),

İBB yurt başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olması,

Öğrencinin öğrenim gördüğü yüksek öğrenim kurumunun İstanbul il sınırları içinde yer alması,

Devlet üniversitesinde veya %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyor olması,

Öğrencisinin ailesinin İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması,

Taksirli suçlar hariç yüz kızartıcı suç işlediğine dair adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması,

Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh sağlığı sorunu veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

Bir önceki yurtta kalan kayıtlı öğrencilerden disiplin suçu işlememiş olması.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.