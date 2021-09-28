2021 İBB burs başvurusu | İBB burs başvurusu başladı mı? İBB bursu 2021-2022 döneminde ne kadar?

2021 İBB burs başvurusu | Hayat pahalılığının arttığı şu günlerde çocukları üniversite eğitimi alan ailelerin sırtındaki yük biraz daha ağırlaştı. Ekonomik anlamda daha rahat eğitimlerini devam ettirmek isteyen öğrenciler çeşitli burs imkanlarını araştırıyor ve başvuru yapıyor. İBB de binlerce üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. İBB bursuna başvurmak isteyen binlerce öğrenci İBB burs başvurusu başladı mı? İBB bursu 2021-2022 döneminde ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sitesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursuna başvuru yapmayı düşünenleri heyecanlandıran açıklama geldi.

2021 İBB burs başvurusu | Hayat pahalılığının arttığı şu günlerde çocukları üniversite eğitimi alan ailelerin sırtındaki yük biraz daha ağırlaştı. Ekonomik anlamda daha rahat eğitimlerini devam ettirmek isteyen öğrenciler çeşitli burs imkanlarını araştırıyor ve başvuru yapıyor. İBB de binlerce üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. İBB bursuna başvurmak isteyen binlerce öğrenci İBB burs başvurusu başladı mı? İBB bursu 2021-2022 döneminde ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sitesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursuna başvuru yapmayı düşünenleri heyecanlandıran açıklama geldi.

2021 İBB burs başvurusu

Eğitimlerini maddi anlamda daha rahat idame ettirmek isteyen öğrenciler özel ve kamu kurumlarının burs imkanlarını araştırıyor. Bir çok yere burs başvurusunda bulunan öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursuna başvuru yapmak için günsayıyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde İBB burs verecek mi sorusu yanıt buldu. Yapılan açıklamada İBB binlerce öğrenciye daha burs verecek. Peki İBB burs başvurusu başladı mı?

2021 İBB burs başvurusu başladı mı?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sitesinden İBB bursları ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada burs başvurularının henüz başlamadığı ancak yakın zamanda burs başvurualrının alınmaya başlanacağı açıklandı. Yapılan duyuruda şöyle denildi: "Sevgili İstanbullumuz, 2021 - 2022 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir. "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarih aralığı önümüzdeki günlerde web sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Duyurunun ardından başvurularınızı yapabilirsiniz."

İBB bursu 2021-2022 döneminde ne kadar?

2021-2022 döneminde de İBB üniversite öğrencilerine burs verecek. İBB bursu 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 3 bin 200 TL ödeniyordu. 3 taksit halinde ödenen bursa 2021-2022 döneminde zam yapılması bekleniyor.

2021 İBB burs başvuruları ne zaman yapılacak?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sitesinden İBB burslarının bu sene de verileceği açıklandı. Açıklamaya göre yakın zamanda İBB burs başvuruları başlaycak. İBB bursuna başvurmak isteyen adaylar İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı internet sitesindeki duyuruları ve İBB'nin sosyal medya hesaplarındaki duyuruları takip etmeli.

İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

İBB burs başvrusunda bulunmak isteyenler İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılır? diye araştırıyor. Başvurular internet ortamında alınacak. İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılır.

2021-2022 İBB burs başvurusu koşulları

İBB burs başvurusuna başvurmak isteyenler bazı şartları taşıması gerekiyor. İşte o şartlar;

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB burs başvurusu yapmayacak öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.