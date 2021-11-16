İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursuna başvuran binlerce öğrenci bur sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Son zamanlarda ülkemizde döviz kurlarında yaşanan yükseliş ile bir çok ürüne zam geldi. Yapılan zamlar en çok üniversite okuyan öğrencileri ve ailelerini etkiledi. Dolayısıyla bu sene burslara olan ilgi de oldukça artmış durumda. Peki İBB burs başvuru sonuçları ayın kaçında açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı gün ve tarih belli mi?

İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursuna başvuran binlerce öğrenci bur sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Son zamanlarda ülkemizde döviz kurlarında yaşanan yükseliş ile bir çok ürüne zam geldi. Yapılan zamlar en çok üniversite okuyan öğrencileri ve ailelerini etkiledi. Dolayısıyla bu sene burslara olan ilgi de oldukça artmış durumda. Peki İBB burs başvuru sonuçları ayın kaçında açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı gün ve tarih belli mi?

İBB burs başvurusu yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. Uzaktan eğitimin sona ermesi ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla üniversite öğrencilerinin masrafı da katlanarak arttı. Ev kirası, faturalar, yeme içme gderleri derken üniversite öğrencileri ve aileleri ciddi oranda zorluk çekiyor. Eğitimlerini maddi açıdan daha kolay devam ettirmek isteyen öğrenciler çeşitli bursalara başvurdu. Bunlardan biri de İBB bursu. Öğrenciler şimdi İBB burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB burs başvuruları 22 Ekim 2021'de sona ermişti. Başvuruların üzerinden neredeyse 1 ay geçecek ancak sonuçlar henüz açıklanmadı.

2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvurularına bu sene önceki senelerden daha fazla başvuru oldu. Başvuru süreci 22 Ekim'de sona ermişti. Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruların değerlendirilmesi süreci başladı. İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçen dönem İBB burs başvuru sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu. Bu sene de benzer tarih aralığında İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

İBB burs sonucu nereden sorgulanır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binlerce üniversite öğrencisine burs veriyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de burs başvurularını alan İBB'nin sonuçları ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. İBB burs başvuru sonuçları açıklandığı zaman buraya tıkalayarak sonuç sorgulama ekranına gidebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi girerek sonuçları öğrenebilirsiniz.

İBB bursu ne kadar?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmeedi.

2021-2022 İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. Geçen sene İBB bursunun ilk taksidi 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel.

İBB bursu kaç kişiye veriliyor?

İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 30 bin öğrenci faydalanacak.

İBB bursu başvuru koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Burs nedir?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.