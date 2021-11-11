2021 Hemşire (lisans-lise) atama sayısı | Sağlık Bakanlığı hemşire atama kadro ve branş dağılımı

2021 Hemşire (lisans-lise) atama sayısı | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile atama bekleyen sağlıkçılara müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında 40 bin yeni sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Atama bekleyen hemşireler de kendi branş ve bölümlerinde ne kadar alım yapılacağını aştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı hemşire atama kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? 2021 yılı 40 bin sağlık personeli atamalarında üniversite (lisans) ve lise mezunu kaç hemşire atanacak? İşte 2021 hemşire atamalarına ilişkin detaylar...

2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı hemşire atama sayısı (lisan-lise) belli oldu mu? Binlerce sağlık mezunu atanacağı güğnünhyalini kuruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Diyarbakır'da yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine iyi bir atama yapılacağını şu sözlerle açıklamıştı: "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." Bakan Koca'nın açıklamasından sonra sağlıkçılar kendi branş ve bölümlerinde ne kadar alım olacağını araştırmaya başladı. Hemşirelik mezunları da kendi branşlarına ne kadar kondenjan ve kadro ayrıldığını merak edip araştırıyordu.

2021 Hemşire (lisans-lise) atama sayısı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı sevindirdi. Erdoğan açıklamasında "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Bu açıklama en çok da atama bekleyen hemşireleri heyecanlandırdı. Peki Sağlık Bakanlığı 40 bin atamada hemşire ataması ne kadar yapılacak? 2021 yılı hemşire ataması ne kadar olacak? 2021 Hemşire (lisans-lise) atama sayısına dair net rakamlar henüz belli değil. Bir kaç gün içinde Sağlık Bakanlığı atama takvimi yayınlayarak kandro ve branş dağılımını açıklaması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı hemşire atama kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Lisans mezunu ve lise mezunu hemşireler için atama branş ve kadro dağılımı henüz belli değil. İlerleyen günlerde sayının netleşmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 2021 personel atamalarında en yüksek payın hemşirelere ayrılması bekleniyor. 2020 yılında yapılan 12 bin sağlık personeli atamasında 7.000'i hemşire branşına ayrılmıştı.

2021 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman başlayacak?

TBMM'de basın mensuplarının Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman başlayacak? sorusuna Bakan Koca şöyle yanıt verdi “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.”

Hemşire nedir?

Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir meslektir.

Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik hemşire uzmanları ve hemşire pratisyenleri gibi gelişmiş pratisyen hemşireler, bireysel eyalet düzenlemelerine bağlı olarak sağlık sorunlarını teşhis eder ve ilaçlar ve diğer tedavileri reçete eder. Hemşireler, tıp pratisyenleri ve diyetisyenler gibi multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği yaparak veya bağımsız olarak hasta bakımını planlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.