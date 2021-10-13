Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı alımı yapacak. Alımlar sınavlar sonucunda gerçekleşecek. Hakim ve savcı olmak isteyen adaylar 2021 Hakim savcı alımı sınavı ne zaman? Hakim-savcı adayı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. Hakim savcı adayı alımına dair yapılacak olan sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Sınalar 4 oturumda gerçekleşecek. İşte hakim ve savcı adayı sınavlarına dair detaylar...

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı alımı yapacak. Alımlar sınavlar sonucunda gerçekleşecek. Hakim ve savcı olmak isteyen adaylar 2021 Hakim savcı alımı sınavı ne zaman? Hakim-savcı adayı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. Hakim savcı adayı alımına dair yapılacak olan sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak. Sınalar 4 oturumda gerçekleşecek. İşte hakim ve savcı adayı sınavlarına dair detaylar...

Adalet Bakanlığı'na 3 farklı branşta 1000 hakim ve savcı adayı alımı yapılacak. Hakim adayı ve savcı adayı olmak isteyen binlerce kişi 2021 Hakim savcı alımı sınavı ne zaman? Hakim-savcı adayı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Adalet Bakanlığı'na 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı yapılacak. Hakim savcı adayı alımı sınavı ÖSYM tarafından yapılacak.

2021 Hakim savcı alımı sınavı ne zaman yapılacak?

Hakim ve savcı adayı alımı sınav usulüne göre yapılacak. Yazılı sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak.

Hakim-savcı adayı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilecek ve sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayabilecekler.

Hakim-savcı adayı sınavı nerelerde hangi illerde yapılacak?

2021 Hakim-savcı adayı alımı sınavı Ankara/Çankaya, İstanbul-1, İstanbul-3 ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacak.

Hakim-savcı adayı sınavları kaç oturumda yapılacak?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayı alımı sınavı 4 oturumda yapılacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi uygulanacak 1. Oturum, 25 Aralık 2021'de saat 10.15'te,

Adli Yargı Testi 2. Oturum, 25 Aralık 2021'de saat 14.45'te,

İdari Yargı Testi 3. Oturum, 26 Aralık 2021 saat 10.15'te,

Adli Yargı-Avukat Testi 4. Oturumu ise aynı gün saat 14.45'te uygulanacak.

Hakim-savcı alımı sınavı başvuru şartları nedir?

Sınava başvuru yapacak adaylarda, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, avukatlıktan hakim savcılığa geçmek isteyenler için ise 45 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Adayların ayrıca, kamu haklarından yasaklı olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması ve taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamaları gerekecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.