Hakim ve savcı olmak isteyenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı bin hakim ve savcı alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 2021 Hakim adayı, savcı adayı alımı başvuruları ne zaman? Hakim savcı adayı alımı sınav ile yapılacak. Yazılı sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda yapılacak. Sınava başvurmak isteyen hakim ve savcı adayları 2021 Hakim adayı, savcı adayı alımı başvuruları ne zaman? Hakim-savcı alımı sınavı başvuru şartları nedir? gibi sorulara yanıt arıyor.

Hakim ve savcı olmak isteyenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı bin hakim ve savcı alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 2021 Hakim adayı, savcı adayı alımı başvuruları ne zaman? Hakim savcı adayı alımı sınav ile yapılacak. Yazılı sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda yapılacak. Sınava başvurmak isteyen hakim ve savcı adayları 2021 Hakim adayı, savcı adayı alımı başvuruları ne zaman? Hakim-savcı alımı sınavı başvuru şartları nedir? gibi sorulara yanıt arıyor.

Adalet Bakanlığı'na bin hakim savcı adayı alımı yapılacak. 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı yapılacak sınavlardan sonra alınacak. Hakim savcı adayı olmak isteyen adaylar da 2021 Hakim adayı, savcı adayı alımı başvuruları ne zaman? Hakim-savcı alımı sınavı başvuru şartları nedir? gibi sorulara yanut arıyor. İşte hakim savcı adayı sınavı başvuru tarihleri...

2021 Hakim adayı, savcı adayı alımı başvuruları ne zaman?

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilecek ve sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayabilecekler.

Hakim-savcı alımı sınavı başvuru şartları nedir?

Sınava başvuru yapacak adaylarda, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, avukatlıktan hakim savcılığa geçmek isteyenler için ise 45 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Adayların ayrıca, kamu haklarından yasaklı olmamaları, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması ve taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamaları gerekecek.

2021 Hakim-savcı alımı sınavları ne zaman ve nerede yapılacak?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; yazılı sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda, Ankara/Çankaya, İstanbul-1, İstanbul-3 ve İzmir sınav merkezlerinde yapılacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi uygulanacak 1. Oturum, 25 Aralık 2021'de saat 10.15'te,

Adli Yargı Testi 2. Oturum, 25 Aralık 2021'de saat 14.45'te,

İdari Yargı Testi 3. Oturum, 26 Aralık 2021 saat 10.15'te,

Adli Yargı-Avukat Testi 4. Oturumu ise aynı gün saat 14.45'te uygulanacak.

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