2021 hac iptal mi edildi? Bu sene hacca gidilecek mi? Hacca gitmek yasaklandı mı?

Korona salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl kısıtlı sayıda hacı adayı ile yapılan hac ibadetinin 2021 yılında yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Hacca gitme hayali kuran vatandaşlar da 2021'de bu sene hacca gidilecek mi sorusunu soruyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ten hac ibadeti için gün sayanlara kötü haber geldi. Peki 2021 hac iptal mi edildi? Bu sene de Suudi yönetimi tarafından hacca gitmek yasaklandı mı?

Korona salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl kısıtlı sayıda hacı adayı ile yapılan hac ibadetinin 2021 yılında yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Hacca gitme hayali kuran vatandaşlar da 2021'de bu sene hacca gidilecek mi sorusunu soruyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ten hac ibadeti için gün sayanlara kötü haber geldi. Peki 2021 hac iptal mi edildi? Bu sene de Suudi yönetimi tarafından hacca gitmek yasaklandı mı?

2021 hac iptal mi edildi?

İngiliz haber ajansı Reuters, 2021 yılında hacca gitme planı yapan binlerce kişiyi üzecek gelişmeyi duyurdu. Reuters ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına Covid-19'un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti. Suudi Arabistan'ın korona virüs salgınından dolayı ve artan vaka sayıları nedeniyle yeni mutasyonların ortaya çıkması endişelerinin artması nedeniyle, diğer ülkelerden gelen hacı adaylarını kabul etmemeyi planladığı bildirildi.

Bu sene hacca gidilecek mi?

2020 yılında hacca gitme hayalleri salgın nedeniyle gerçekleşmene hacı adayları 2021 yılında hacca gitmeyi planlıyordu. Ancak yaşanan gelişmeler ile 2021 yılında da hac ibadetlerinin yasaklanacağı iddia edildi. İddia Reuters'ten geldi. Peki bu sene hacca gidilecek mi? Reuters'e konuşan Suudi kaynaklar, yurtdışından hacıları ağırlama planlarını askıya aldıklarını, yalnızca aşılanmış veya Covid-19'dan en az altı ay önce iyileşmiş olan Suudi uyruklu hacılara izin vereceklerini söyledi. Kesin kararın kısa bir süre içerisinde verileceği belirtildi.

Hacca gitmek yasaklandı mı?

Reuters'in iddiasına göre Suudi Arabistan yönetimi 2021 yılında da artan koronavirü vakaları nedeniyle hacca gitmeyi yasakladı.

BU YIL HACCA GİDİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac konusunda sorulan sorulara ilişkin; "2021 yılında hacca gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz, bilemiyoruz. Dua edelim inşallah imkanlar oluşsun, hastalık ortadan kalksın veya azalsın ve hiç olmazsa dünyanın her yerinden bir miktar Müslüman hacca gidebilsin. Bunun için hem tedbir hem duaya devam etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Peki ama bu yıl hacca gidilecek mi? Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca Kabe'ye kabul edilecek ziyaretçi sayısına ilişkin yeni kararlar aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.