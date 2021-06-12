2021 hac iptal mi edildi? 2021'de hac olmayacak mı? Suudi Arabistan'dan hac kararı!

2021 hac iptal mi edildi? 2021'de hac olmayacak mı? Hacca gitmek için sabırsızlanan milyonlarca Müslümanı ilgilendiren flaş bir karara alındı. Hac ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar bu sene hacca gidilecek mi sorusuna yanıt arıyordu. Suudi yönetiminden yapılan açıklama hacca gitme hayali kuran milyonlarca kişiyi üzdü. Peki 2021'de hacca gidilecek mi? Hac ziyareti iptal mi oldu?

2021 hac iptal mi edildi? 2021'de hac olmayacak mı? Hacca gitmek için sabırsızlanan milyonlarca Müslümanı ilgilendiren flaş bir karara alındı. Hac ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar bu sene hacca gidilecek mi sorusuna yanıt arıyordu. Suudi yönetiminden yapılan açıklama hacca gitme hayali kuran milyonlarca kişiyi üzdü. Peki 2021'de hacca gidilecek mi? Hac ziyareti iptal mi oldu?

2021 hac iptal mi edildi?

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Hacca yalnızca Suudi vatandaşları gidebilecek. Dolayısıyla Türkiye'den ve başka ülkelerden Suudi Arabistan'a hacca gidiş olmayacak. Türk vatandaşları hacca gitmenin hayalini kurarkan gelen son akika açıklaması ile üzüldü.

Reuters daha önce duyurmuştu

Reuters'in iddiasına göre Suudi Arabistan yönetimi 2021 yılında da artan koronavirü vakaları nedeniyle hacca gitmeyi yasakladı.

Hac ibadeti nedir?

Hac Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği ibadettir.a

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.