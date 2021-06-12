DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Reşit Aydın kimdir? Abdullah Gül'ün danışmanı mı?
EURO 2020 takımları... hangi lakapları nasıl aldılar?
Uydudan izlenen Caretta 'Likya' 296 gün sonra Tunus'a ulaştı
Migren aşısı nedir? Migren aşısı nerede olunur? Migren aşısı (iğnesi) fiyatı ne kadar?
2021 hac iptal mi edildi? 2021'de hac olmayacak mı? Suudi Arabistan'dan hac kararı!
Abdülhamit Güler'den '134 filmlik tavsiye listesi'
Sosyal medyada takipçi/beğenme takıntısı
Erol Bulut Fenerbahçe'den o oyuncu istiyor! Sürpriz isim
Trabzonspor'a Sörloth'tan sevindirici haber! İşte detaylar
Avrupa medyası İtalya-Türkiye maçını nasıl yorumladı?
Bursa’nın ‘Sineksavar Timi’ iş başında
Ali Gültiken: Oyunun hiçbir tarafında yoktuk
Pandeminin ardından hangi konuda 'sıkıyönetim' gelecek?
Çamlıca Kulesi cumartesi açık mı? Çamlıca Kulesi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Rektörün kızı sınavı kazanamayınca ortalık karıştı!

2021 hac iptal mi edildi? 2021'de hac olmayacak mı? Suudi Arabistan'dan hac kararı!

2021 hac iptal mi edildi? 2021'de hac olmayacak mı? Hacca gitmek için sabırsızlanan milyonlarca Müslümanı ilgilendiren flaş bir karara alındı. Hac ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar bu sene hacca gidilecek mi sorusuna yanıt arıyordu. Suudi yönetiminden yapılan açıklama hacca gitme hayali kuran milyonlarca kişiyi üzdü. Peki 2021'de hacca gidilecek mi? Hac ziyareti iptal mi oldu?

ABONE OL

Google News - Timeturk
12.06.2021 13:19:28
2021 hac iptal mi edildi? 2021'de hac olmayacak mı? Suudi Arabistan'dan hac kararı!

2021 hac iptal mi edildi? 2021'de hac olmayacak mı? Hacca gitmek için sabırsızlanan milyonlarca Müslümanı ilgilendiren flaş bir karara alındı. Hac ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar bu sene hacca gidilecek mi sorusuna yanıt arıyordu. Suudi yönetiminden yapılan açıklama hacca gitme hayali kuran milyonlarca kişiyi üzdü. Peki 2021'de hacca gidilecek mi? Hac ziyareti iptal mi oldu?

2021 hac iptal mi edildi? 

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Hacca yalnızca Suudi vatandaşları gidebilecek. Dolayısıyla Türkiye'den ve başka ülkelerden Suudi Arabistan'a hacca gidiş olmayacak. Türk vatandaşları hacca gitmenin hayalini kurarkan gelen son akika açıklaması ile üzüldü. 

Reuters daha önce duyurmuştu

Reuters'in iddiasına göre Suudi Arabistan yönetimi 2021 yılında da artan koronavirü vakaları nedeniyle hacca gitmeyi yasakladı.

Hac ibadeti nedir?

Hac Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edilmesi ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği ibadettir.a

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş