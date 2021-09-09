2021 Fındık üreticilerine ödeme başladı mı? Fındık çiftçisine ne kadar ödeme yapılacak? Fındık üreticilerinin merakla beklediği gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Pakdemirli fındık üreticilerine ödemelerin yapılmaya başlandığını açıkladı. Peki Fındık çiftçisine ne kadar ödeme yapılacak?

2021 Fındık üreticilerine ödeme başladı mı? Fındık üreticilerinin merakla beklediği gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Pakdemirli fındık üreticilerine ödemelerin yapılmaya başlandığını açıkladı. Peki Fındık çiftçisine ne kadar ödeme yapılacak?

2021 Fındık üreticilerine ödeme başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreicilerini sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Pakdemirli açıklamasında " Fındık üreticilerimize ilk ödemeyi yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyası'nın ilk 8 gününde fındık teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisimizin Fındık Alım Kampanyası'nın ilk 8 gününde fındık teslim eden 2 bin 507 üreticimizin hesaplarına fındık alım bedeli olarak toplam 75 milyon TL'yi bugün yatırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."

TMO'nun fındık alım fiyatıyla ilgili Erdoğan, "Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.