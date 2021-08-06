2021 EYT son dakika haberleri | EYT yasası çıkacak mı? Emekli olma hayali kurarken EYT'ye takılan binlerce kişi EYT yasasının çıkmasıyla emekli olmayı bekliyor. Peki 2021 yılında EYT yasası çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda EYT yasasına sıcak bakmadığını dile getirmişti. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisi ağır darbe almışken EYT yasasının yakın zamanda çıkması pek olası görünmüyor.

2021 EYT son dakika haberleri | EYT yasası çıkacak mı? Emekli olma hayali kurarken EYT'ye takılan binlerce kişi EYT yasasının çıkmasıyla emekli olmayı bekliyor. Peki 2021 yılında EYT yasası çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda EYT yasasına sıcak bakmadığını dile getirmişti. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisi ağır darbe almışken EYT yasasının yakın zamanda çıkması pek olası görünmüyor.

Emkli olmanın hayalini kuran binlerce kişi neredeyse her gün EYT son dakika haberlerini kontrol ediyor. EYT yasasının çıkmasını bekleyenler EYT gelişmelerini yakından takip ediyor. Prim süresi dolmuş ancak yaşı bekleyen ve EYT'ye takıldığı için emekli olamayanlar hükümetten sorunlarına el atmasını talep ediyor. Seslerini sosyal medya platformlarında da duyuran EYT mağdurları bir an önce emekli olmak istiyor. Peki 2021'de EYT yasası çıkacak mı?

2021 EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT'ye takılan binlerce kişi 2021 EYT ne zaman çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Emekli olma hayali kurarken bu hayelleri suya düşen binlerce kişi hükümetten konuyla ilgili çalışma yapmasını bekliyor.

EYT SON DURUM NEDİR?

EYT konusunda özellikle 2021 yılında somut bir sonuç çıkması beklenmiyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisi darbe yedi. Ekonominin toparlanmasından sonra EYT ile çalışmalar yeniden gündeme gelebilir.

EYT YASASI İLE KİMLER EMEKLİ OLACAK?

Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

GELECEK PARTİSİ'NDEN EYT AÇIKLAMASI

Gelecek Partisi EYT'lilerin yanındadır diyerek alanda bulunan EYT mağdurlarına seslenen Davutoğlu, “Hiç merak etmeyin EYT'lilerin sorunlarını çözeceğiz. Toplam maliyetleri çıkardık. İktidara geldiğimiz ilk bir ayda çözeceğimiz sorunlardan biridir. Bu konuyu yakından takip eden arkadaşlarımız var.

ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.

FİNLANDİYA MODELİ ÇIKACAK MI?

Finlandiya modeli ülkemizde emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan yüz bünlerce kişiyi umutlandırdı. Finlandiya modeli EYT son dakika gelişmesi bekleyen EYT mağdurlarını heyecanlandırdı. Peki Finlandiya modeli nedir? Finlandiya modeli kısaca şöyle tanımlanabilir; Finlandiya modelinde belirlenen yaştan daha erken emeklilik olunca bir miktar kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul edenlere de emeklilik aylığı bağlanıyor.

EYT ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK'lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

BAĞ-KUR'da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.