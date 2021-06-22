2021 EYT son dakika | EYT yasası çıkacak mı? EYT ile kimler emekli olabilir?

2021 EYT son dakika | Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan binlerce kişinin emeklilik hayali yarım kaldı. 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile binlerce kişinin emeklilik hayali yarım kalmıştı. EYT'li binlerce kişi sosyal medyada da EYT yasasının çıkmasını talep ediyor. Peki EYT yasası çıkacak mı? EYT ile kimler emekli olabilir?

2021 EYT son dakika | Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan binlerce kişinin emeklilik hayali yarım kaldı. 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile binlerce kişinin emeklilik hayali yarım kalmıştı. EYT'li binlerce kişi sosyal medyada da EYT yasasının çıkmasını talep ediyor. Peki EYT yasası çıkacak mı? EYT ile kimler emekli olabilir?

EYT'li binlerce kişi emekli olabilmek için EYT yasasının çıkmasını bekliyor. 2021 yılında EYT yasasınında son durum nedir? Hükümet yetkilieri EYT konusunda çalışmanın yapıldığını belirtmişti. Peki EYT yasası çıkacak mı? EYT ile kimler emekli olabilir?

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

2021 yılında EYT yasasının çıkmasını bekleyen binlerce kişi var. EYT ile ilgilş 2021 yılında bir çalışma yapılması beklenmiyor. Zira korona virüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisi ağır darbe almış durumda. Hükümetten konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada EYT konusuna karşı olduğunu berlirtmişti.

EYT ÇIKARSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK'lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

BAĞ-KUR'da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.