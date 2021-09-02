Eylül ayı kira zammının ne kadar olacağı yüz binlerce kiracı ve ev sahibi tarafından merakla bekleniyor. 2021 Eylül kira zammı ne kadar? 2021 Eylül'de kiraya yüzde kaç zam yapılacak? Kira zam oranları her ay açıklanan enflasyon oraları ile belirlenir. Açıklanan enflasyon rakamının 12 aylık ortalaması alını ve böylece kira zam oranı belirlenmiş olur. Peki 2021 Eylül kira zammı ne kadar? 2021 Eylül'de kiraya yüzde kaç zam yapılacak? Eylül ayında kir artış oranlarının belli olması için Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. Ağustos enflasyonu ise 3 Eylül'de açıklanacak.

Eylül ayı kira zammının ne kadar olacağı yüz binlerce kiracı ve ev sahibi tarafından merakla bekleniyor. 2021 Eylül kira zammı ne kadar? 2021 Eylül'de kiraya yüzde kaç zam yapılacak? Kira zam oranları her ay açıklanan enflasyon oraları ile belirlenir. Açıklanan enflasyon rakamının 12 aylık ortalaması alını ve böylece kira zam oranı belirlenmiş olur. Peki 2021 Eylül kira zammı ne kadar? 2021 Eylül'de kiraya yüzde kaç zam yapılacak? Eylül ayında kir artış oranlarının belli olması için Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. Ağustos enflasyonu ise 3 Eylül'de açıklanacak.

Türkiyede'de çoğu konut olmak üzere yüz binlerce kiralık mekan bulunuyor. Kirada olanlar kira sözleşme yenileme tarihlerinde kiraya ne kadar zam yapıalcağını merak ediyor. Eylül ayında kira kontratı yenilenecek olan vatandaşlar ve ev sahipleri de 2021 Eylül kira zammı ne kadar? 2021 Eylül'de kiraya yüzde kaç zam yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. Özellikle koronavirüs döneminde bir çok kişi işini kaybetti ve gelir elde edemez oldu. Durum böyle olunca kiraların ödenmesinde de bazı gecikmeler yaşandı. Ev sahiplerinden bu dönemde kiracılara yardımcı olmaları yönünde çağrı yapılmıştı.

2021 Eylül kira zammı ne kadar?

2021 Eylül ayında kiraya ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Kira artış oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra her ayın kira artış oranı da belli oluyor. Peki Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Eylül'de kiraya ne kadar zam yapılacak? Eylül ayı kira zam oranlarının belli olması için Ağustos enfyasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. Ağustos enflasyonu 3 Eylül günü açıklanacak.

2021 Eylül'de kiraya yüzde kaç zam yapılacak?

Ağustos ayında kira zammı yüzde 15,15 olmuştu. Eylül ayında da yüzde 15 bandında bir kira artışı olması muhtemel görünüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini 3 Eylül Cuma günü açıkladıktan sonra kira artış oranını haberimize ekleyeceğiz.

Ağustos enflasyonu kaç olur?

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Ağustos kira artış oranı ne kadardı?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

12 aylık ortamala %15,15 olduğua göre zam oranı %15,15 olacak. Örnek vermek gerekirse Ağsutos ayı kira artışı şağıdaki gibi oldu.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,15

Zam bedeli: 151,5 TL

Zamlı kira bedeli: 1.151,5 TL

Kira nedir?

Bir mülkün ya da taşınır bir malın belli bir bedel karşılığında bir süre için sahibi tarafından başkasının kullanımına, verilmesi. Bu şekilde verilen ya da tutulan bir şey için ödenen para.

Kira zammı nasıl belirlenir?

12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur. Bundan fala yapılacak zam (özel bir sözleşme yoksa) yasal değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.