Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen engelli öğretmenlere müjde verdi. Erdoğan 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından hayalini kurdukları öğretmenlik mesleği için atama başvurusu yapmak isteyen adaylar 2021 engelli öğretmen başvuruları ne zaman başlayacak? 750 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı. Engelli öğretmen atama başvurularına ilişkin tarih ve süreç ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile atama bekleyen binlerce engelli öğretmeni sevindirdi. Erdoğan açıklamasında750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından atama bekleyen engelli öğretmen adayları 2021 engelli öğretmen başvuruları ne zaman başlayacak? 750 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 engelli öğretmen atamalarına dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıklaması atama bekleyen engelli öğretmenleri umutlandırdı. Daha önce defalarca atama bşvurusu yapan ancak atanamayan engelli öğretmenler Erdoğan'ın açıklamasından sonra 2021 engelli öğretmen başvuruları ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor.

2021 engelli öğretmen başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelli öğretmen atamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. Atamaya dair detaylar ilerleryen günlerde belli olacak.

2021 engelli öğretmen başvuruları ne zaman başlayacak?

Engelli öğretmen atamalarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Engelli öğrretmen atamalarının 3 Aralık Engelliler Günü'nde yapılması bekleniyor. Ancak başvuruların ne zaman başlayacağına dair net bir açıklama henüz gelmedi. 3 Aralık Engelliler Günü'ne az bir süre kalması nedeniyle atama başvuırularının yakın zamanda başlauacağı bekleniyor.

750 engelli öğretmen kontenjan ve branş dağılımı

750 engelli öğretmen branş dağılımı henüz belli olmadı. Şubat 2021'de yapılan engelli öğretmen ataması branş ve kontenjan dağılımı şu şekilde olmuştu;

2021 engelli öğretmen başvuru şartları neler?

Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şunlardı;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,br>

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.