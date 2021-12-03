2021 Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 750 engelli öğretmen atamaları saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ile başlayan engelli öğretmen atamalarında sona gelindi. 750 engelli öğretmen atama başvuruları tamamlanmış sonuçların ise 3 Aralık Cuma günü açıklanacağı duyurulmuştu. Atanmanın hayalini kuran öğretmen adayları da sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki 750 engelli öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır ve nereden öğrenilir?

2021 Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 750 engelli öğretmen atamaları saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ile başlayan engelli öğretmen atamalarında sona gelindi. 750 engelli öğretmen atama başvuruları tamamlanmış sonuçların ise 3 Aralık Cuma günü açıklanacağı duyurulmuştu. Atanmanın hayalini kuran öğretmen adayları da sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki 750 engelli öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanır ve nereden öğrenilir?

Cumhurbaşkanı Recep TAyyip Erdoğan engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini vermişti. Erdoğan açıklamasında "3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim." dedi. Öğretmen adayları için başvuru süreci başladı ve adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı günü bekliyor.

2021 Engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

750 engelli öğretmen atama başvuruları için “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” yapıldı. Adaylar şimdi sonuçarın açıklanmasını bekliyor. Ön başvuru ve tercih işlemleri tamamlayan adaylar MEB tarafından açıklanan atama tarihini bekliyor. MEB'in yayınladığı takvim doğrultusunda engelli öğretmen atama sonuçları 3 Aralık'ta açıklanacak.

750 engelli öğretmen atamaları saat kaçta açıklanacak?

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

Engelli öğretmen atama takvimi

Atama bekleyen engelli öğretmen adayları Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile sevinmişti. Erdoğan yaptığı açıklamada Erdoğan'ın açıklamasının ardından kısa süre sonra engelli öğretmen atama takvimi de yayımlandı. İşte 750 engelli öğretmen atama takvimi;

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