2021 engelli öğretmen atama branş dağılımı | 750 engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı 2021

750 engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı 2021 | 2021 engelli öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan '3 Aralık Engelliler Gününde 750 engelli öğretmen atamasını yapacağız.'' açıklaması ile atama bekleyen engelli öğretmenlere müjde vermişti. Atanıp öğretmen olmanın hayalini kuran öğretmen adayları kendi branşlarında kaç atama olacağını araştırmaya başladı. 2021 engelli öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı ne zaman belli olur sorusu bir çok öğretmenin kafasını kurcalıyor.

2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atamamve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda toplam 750 (Yedi yüz elli) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.

Binlerce engelli öğretmen adayı EKSS sınavı ile atanıp öğretmen olmanın hayalini kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile 750 engelli öğretmen alımı yapıalcağını açıkladı. Bu açıklama sonrası sevinen binlerce kişi başvuruların ve atamaların ne zaman yapılacağını kontenjan ve branş dağılımının belli olup olmadığını araştırıyor.

2021 engelli öğretmen atama branş dağılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli öğretmen adaylarına ''3 Aralık Engelliler Gününde 750 engelli öğretmen atamasını yapacağız.'' diyerek müjde verdi. Atanmanın hayalini kuran öğretmen adayları kontenjan ve branş dağılımının ne zaman belli olacağını merak ediyordu.

Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

750 engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı 2021

750 engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı ilerleyen haftalarda netlik kazanacak. Duyurular için MEB'in sosyal medya hesapları ve personel.meb.gov.tr adresi yakından takip edilmeli.

750 engelli öğretmen başvuruları başladı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak.

Engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

EKPSS sınavı ile 750 engelli öğretmenin atama işlemleri 3 Aralık'ta gerçekleşecek.

750 Engelli Öğretmen atama başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

Not 1 : İmam - Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir. Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru Formu'ndaki pedagojik formasyon bilgisi bölümüne, pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldıklarına dair belgenin tarih ve sayısını gireceklerdir.

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97'nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

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