2021 en ucuz ikinci el araba hangisi? İkinci el araba fiyatları arttı mı?

İkinci el araba fiyatları arttı mı? Korona virüs pandemisi ile başlayan çip krizi tüm dünyada otomobil fiyatlarını bir miktar yükseltti. Ancak bu yükseliş ülkemizde dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle biraz daha fazla oldu. 1 Haziran'dan sonra aşlayan normalleşme süreci ile birlikte otomobil piyasasının hareketlendiği gözleniyor. Araba almak isteyenler 2021 en ucuz ikinci el araba hangisi sorusunu internetten araştırmaya başladı. İşte 2021 yılında en ucuz otomobil modelleri...

İkinci el araba fiyatları arttı mı? Korona virüs pandemisi ile başlayan çip krizi tüm dünyada otomobil fiyatlarını bir miktar yükseltti. Ancak bu yükseliş ülkemizde dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle biraz daha fazla oldu. 1 Haziran'dan sonra aşlayan normalleşme süreci ile birlikte otomobil piyasasının hareketlendiği gözleniyor. Araba almak isteyenler 2021 en ucuz ikinci el araba hangisi sorusunu internetten araştırmaya başladı. İşte 2021 yılında en ucuz otomobil modelleri...

Korona virüs salgını ortaya çıktığı günden bu yana tüm dğnyada ekonomik bir sarsıntı oluştu. Bu sarsıntı sanayi firmalarını ve otomotiv devlerini de derinden etkiledi. Yaşanan çip krizi ile otomil üretimleri yavaşladı ve talep de artınca arabafiyatları yükseldi.

İkinci el araba fiyatları arttı mı?

2021 Ocak ayından bu yana otomobil fiyatları yüzde 16'nın üzerinde arttı. Bu artış vatandaşların belini bükmeye başladı. Araba almak isteyenler 2021 en ucuz ikinci el araba hangisi? sorusunu araştırmaya başladı. Haziran dönemine girilmesiyle otobillere olan ilginin artması bekleniyor. Ve bu da fiyatları yükseltebilir.

2021 en ucuz ikinci el araba hangisi?

2021 yılında 90 bin lira altında satışı olan kulalnışlı en ucuz araçları aşağıda listeledik. İşte sahibinden 2021 en ucuz ikinci el araba fiyatları ve modelleri;

2003 – 2005 model Renault Megane

2006 – 2009 model Citroen C3

2007 – 2009 model Dacia Logan

2007 - 2014 model Fiat Linea

2006 – 2009 model Ford Focus

2005 – 2009 model Ford Fiesta

2006 – 2010 model Hyunda Accent Era

2004 – 2006 model Opel Astra

2004 – 2006 Model Opel Corsa

2003 – 2004 model Peugeot 307

2004 – 2005 model Renault Clio

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.