2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur temmuz zammı ne kadar? 2021 Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca kişiye yapılacak temmuz zammı da netlik kazandı. Memurlar da en düşük memur maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 2021 en düşük memur maaşları haberimizin detayında olacak. Temmuz zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 4.542 lira oldu.

2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur temmuz zammı ne kadar? 2021 Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla milyonlarca kişiye yapılacak temmuz zammı da netlik kazandı. Memurlar da en düşük memur maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 2021 en düşük memur maaşları haberimizin detayında olacak. Temmuz zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 4.542 lira oldu.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla en düşük memur maaşı da belli oldu. Temmuz zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 4.542 lira oldu.

Memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

Emekli temmuz zammı ne kadar?

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

İşte en düşük memur maaşları;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.