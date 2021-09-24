2021 Ek yerleştirme ücreti (harcı) yatıranlar 2. ek yerleştirmede ücret ödeyecek mi? Üniversiteye yerleşemeyenler YKS 2. ek tercih yapabilir mi?

Üniversiteye yerleşemeyenler YKS 2. ek tercih yapabilir mi? YKS ek tercih başvuruları 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erdi. YKS ek tercih ücretinin bankalara yatıran adaylar bir sonraki 2. ek tercihlerde yeniden ücret ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor. Peki 2021 Ek yerleştirme ücreti (harcı) yatıranlar 2. ek yerleştirmede ücret ödeyecek mi? YKS ek yerleştirme tercih ücretleri 25 TL olarak açıklanmıştı. Adaylar ek tercih yapabilmek için bu harcı yatırmak zorunda.

Üniversiteye yerleşemeyenler YKS 2. ek tercih yapabilir mi? YKS ek tercih başvuruları 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona erdi. YKS ek tercih ücretinin bankalara yatıran adaylar bir sonraki 2. ek tercihlerde yeniden ücret ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor. Peki 2021 Ek yerleştirme ücreti (harcı) yatıranlar 2. ek yerleştirmede ücret ödeyecek mi? YKS ek yerleştirme tercih ücretleri 25 TL olarak açıklanmıştı. Adaylar ek tercih yapabilmek için bu harcı yatırmak zorunda.

YKS 1. ek yerleştirme tercihlerşi 20 Eylül'de başladı ve 23 Eylül'de sona erdi. Tercih yapan adaylar şimdi de YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. YKS ek tercih ücreti ise 25,00 TL olarak açıklanmıştı. Ek yerleştirme ücreti, tercihlerin yapılacağı son gün saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. 1. ek yerleştirme ücretini ödeyenler 2. ek yerleştiremede harç ödeyecek mi? Üniversiteye yerleşemeyenler YKS 2. ek tercih yapabilir mi?

2021 Ek yerleştirme ücreti (harcı) yatıranlar 2. ek yerleştirmede ücret ödeyecek mi?

1. ek yerleştirme ücretini ödeyip tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye yerleşeömeyen adaylar yeniden ek tercih için harç yatırıp yatırmayacağını merak ediyor. Bu konu ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacak. 2. ek tercih işlemleri başlayınca harçların ne kadar olacağı belli olacak.

Kimler ek tercih ücreti ödemez?

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir.

Üniversiteye yerleşemeyenler YKS 2. ek tercih yapabilir mi?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter sayfasında YKS ek tercih için paylaşımlarda bulundu. Aygün'ün açıklamaları şu şekilde; “Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 20-23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim.

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

YKS 1. ek tercih yapanlar 2. ek yerleştirmede tercih yapabilecek mi?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2. ek tercihlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. YKS barajının düşürülmesiyle tercih hakkı tanınan yüz binlerce aday 2. ek tercihleri kimler yapacak? Kimler YKS ek yerleştirmede tercih yapabilir? sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunlara değindi: “Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.”

Ek yerleştirme nedir?

Yks ek yerleştirme süreci birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

Kimler ek tercih yapabilir?

2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.