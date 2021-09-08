YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Üniversite tercih sonucu ile üniversite kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri henüz devam ediyor. Ek yerleştirme ile çeşitli nedenlerden dolayı boş kalan üniversite kontenjanlarının doldurulması hedefleniyor. Peki 2021 ek yerleştirme ne zaman? YKS ek yerleştirmede ne kadar boş kontenjan kaldı? Ek yerleştirme için üniversite kayıtlarının tamamlanmasını beklemek gerekiyor.

YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Üniversite tercih sonucu ile üniversite kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri henüz devam ediyor. Ek yerleştirme ile çeşitli nedenlerden dolayı boş kalan üniversite kontenjanlarının doldurulması hedefleniyor. Peki 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman? YKS ek yerleştirmede ne kadar boş kontenjan kaldı? Ek yerleştirme için üniversite kayıtlarının tamamlanmasını beklemek gerekiyor.

2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteyi kazanan adaylar kayıt telaşına düşütü. Üniversitee yerleşemyen öğrenciler ise ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Ek yerleştirmlerin 2021 yılında ne zaman yapılacağı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. ÖSYM ek yerleştirme tercihi yapmak isteyen adaylar üniveristeye yerleşme yoluna bir şans daha denemek istiyor. Peki 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirmede ne kadar boş kontenjan kaldı? İlk yerleştirmede üniversitelerin ne kadarı doldu?

2021 YKS ek yerleştirme ne zaman?

2021 ek yerleştirmeyi bekleyen adaylar tercihlerin bir an önce açılması için sabırsızlanıyor. Sınava giren milyonlarca kişi üniversite sonuçlarının açıklanmasından sonra ilk tercihlerini yaptılar. Üniversite tercih onuçları 31 Ağustos 2021'de açıklandı. Sonuçların açıklanması ile bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. 2021 yılında ek yerleştime başvuruların açılması için öncelikle 1. yerleştirme işlemlerinin sona ermesi gerekiyor. 1. yerleştirmede üniversite kayıt dönemi bittikten sonra ek yerleştirme süreci başlayacak. 2020 ylında ek yerleştirme işlemşeri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. 2021 yılında da benzer tarih aralığında ek yerleştirme tercihleri açılabilir. Ek yerleştirmelerle ilgili ÖSYM'nin duyuruları yakından atakip edilmeli.

2021 üniversite kayıtları ne zaman?

Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

YKS ek yerleştirmede ne kadar boş kontenjan kaldı?

Aygün Twitter hesabında ayrıca şu bilgilere de yer verdi: "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2.tercihine, yüzde 10,09'u 3.tercihine yerleşmiştir. YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti."

Barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapabilecek mi?

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.