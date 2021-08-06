2021 Ek atama yapılacak mı? Öğretmen ek atamaları ne zaman yapılır? 20 bin öğretmen atamasını yeterli bulmayan ve atama bekleyen binlerce öğretmen adayı 2021 yılında ek atama yapılmasını talep ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ederek yerine Mahmut Özer'in getirilmesi ek atama bekleyen binlerce kişiyi umutlandırdı. Atama bekleyenler sosyal medyadan da ek atama isteklerini dile getiriyor. Ek 40 bin atama bekleyen öğretmen adayları Ziya Selçuk döneminde umduklarını bulamadı. Peki Mahmut Özer bakanlığında ek atama yapılacak mı?

2021 Ek atama yapılacak mı? Öğretmen ek atamaları ne zaman yapılır? 20 bin öğretmen atamasını yeterli bulmayan ve atama bekleyen binlerce öğretmen adayı 2021 yılında ek atama yapılmasını talep ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ederek yerine Mahmut Özer'in getirilmesi ek atama bekleyen binlerce kişiyi umutlandırdı. Atama bekleyenler sosyal medyadan da ek atama isteklerini dile getiriyor. Ek 40 bin atama bekleyen öğretmen adayları Ziya Selçuk döneminde umduklarını bulamadı. Peki Mahmut Özer bakanlığında ek atama yapılacak mı?

Öğretmenlik eğitimini alan ancak atama sayısının azlığı nedeniyle atanamayan binlerce öğretmen hükümetten ek atama yapılmasını talep ediyor. Koronavirüs pandemisi döneminde öğretmen açığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması yapacağız açıklaması bir çok kesimi sevindirdi. 20 bin atamanın düşük oldupunu düşünen ve atanamayan öğretmenler de 2021 ek atamalarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki 2021 ek atama ne zaman yapılacak?

2021 ek atama ne zaman yapılacak?

Ek atamalarla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa etmesi ve yerine Mahmut Özer'in atanaması ile 2021 ek atama bekleyen öğretmen adaylarını umutlandırdı. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in ek atamalarla ilgili nasıl bir politika izleyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada atamalara ilişkin, "Eğitim fakültelerinden mezun olan, farklı branşlardaki öğretmenlerimiz elbette atanmak istiyorlar. Bu beklenti son derece meşru ve haklı. Bir gelecek kurmak istiyorlar. Bu konuda da örgütleniyorlar. Bu programları takip ediyorlar. Seslerini yüksek duyurmaya çalışıyorlar. Bu onların doğal hakları. Elbette biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen atama konusunda girişim, çaba ve taleplerimiz var. Bütçe imkanları çerçevesinde bu sene 20 bin atamayla ilgili ilanda bulunduk. Geçen ve ondan önceki sene 40 bindi. Daha fazla olması noktasında elbette beklentiler var. Hepimiz bu konuları konuşuyoruz. Gittiğim illerde temsilcilerle sohbet ediyoruz. Öğretmen atama sayımızın yükselmesi konusunda her zaman doğal talebimiz var." demişti.

Öğretmen ihtiyacı var

Bakan Ziya Selçuk şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması kalabalık içerisinde ayak üstü bir konuşmaydı. Öğretmen ihtiyacı yok demedi. Salgın dönemiyle ilgili bir ifadeydi. Yoksa bizim öğretmen ihtiyacımız var. Emekli öğretmenlerimizden kaynaklı bir ihtiyaç var, ücretli öğretmenlerle ilgili bir ihtiyaç var. Ancak bütçe kısıtları nedeniyle daha az kadro var. Ak Parti tarihinde olağanüstü bir öğretmen alımı oldu. Üçte ikisi bu dönemde alındı. Bazen bütçe kısıtları nedeniyle böyle oldu ama bu öğretmen ihtiyacı yok anlamına gelmiyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.