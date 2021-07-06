2021 Ek atama ne zaman yapılacak? Öğretmen ek atamaları yapılacak mı? Öğretmen olma hayali kuran binlerce öğretmen 2021 yılında ek atama yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. 20 bin öğretmen atamasında süreç işlemeye devam ederken binlerce öğretmen adayı da ek atama yapılmasını talep ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eke atamalara ilişkin yaptığı açıklama ise atama bekleyenleri üzdü. Peki 2021'de ek atama yapılacak mı? Ek atama ne zaman yapılacak? Ek atama kontenjan ve branş dağılımları belli oldu mu? İşte 2021 ek atamaya dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında 20 bin öğretmen atamasının yapıllacağını açıkladı. Bu açıklama atama bekleyen binlerce öğretmeni sevindirdi. Ancak atanacak öğretmen sayısının beklentilerin altında kaldığı belirtildi. 20 bin öğretmen kontenjanını az bulan öğretmen adayları 2021 yılında ek atama yapılmasını talep ediyordu. Ek atama ile öğretmen olmanın hayalini kurab binlerce kişinin beklentisi sürüyor. Binlerce öüretmen adayı 2021 yılında 40 bin ek atama yapılmasını talep ediyor. Sosyal medyada da konu ile ilgili seslerini duyurmaya çalışan öğretmen adaylarının beklediği açıklama henüz gelmedi. Son olaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama ek atama bekleyen binlerce kişiyi umutsuzluğa itti. Öğretmen olmanın hayali ile yaşayanlar şu sıralar en çok ek atama yapılacak mı? sorusunu soruyor. Peki ek atama ne zaman yapılacak? Ek atama tarihi ne zaman?

2021 Ek atama ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ek atamalarla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Öğretmen adayları 2021 ek atama yapılacak mı sorusuna yanıt beklerken Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ziya Selçuk'un ek atamalara ilişkin açıklaması: "Sayın Cumhurbaşkanı ğretmen ihtiyacı yok demedi. Salgın dönemiyle ilgili bir ifadeydi. Yoksa bizim öğretmen ihtiyacımız var. Emekli öğretmenlerimizden kaynaklı bir ihtiyaç var, ücretli öğretmenlerle ilgili bir ihtiyaç var. Ancak bütçe kısıtları nedeniyle daha az kadro var. Ak Parti tarihinde olağanüstü bir öğretmen alımı oldu. Üçte ikisi bu dönemde alındı. Bazen bütçe kısıtları nedeniyle böyle oldu ama bu öğretmen ihtiyacı yok anlamına gelmiyor."

Öğretmen ek atamaları yapılacak mı?

Atama bekleyen öğretmenler 2021 ek atama ile hayallerine kavuşmak istiyor. 20 bin öğretmen ataması ile atanamayan öğretmen adayları ek atama yapılmasını istiyor. Ziya Selçuk'un ek atama ile ilgili yaptığı açıklamadan sonra binlerce kişi Ek atama ne zaman yapılacak? 2021 ek atama yapılacak mı? gibi soruları sormaya başladı. Ek atamalara ilşkin henüz tarih belli değil. Ek atama yapılıp yapılmayacağı da henüz net değil. Ancak ilerleyen günlerde ek atama yapılması muhtemel görünüyor.

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