2021 ek atama kontenjanları | Haziran 40 bin ek atama yapılacak mı?

2021 ek atama kontenjanları |Aramayı bekleyen öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması yapacağı açıklaması ile sevindi ancak açıklanan rakamın beklentilerin altında kaldığı ifade edildi. 20 bin öğretmen atamasından sonra ek atama talep eden öğretmen adayları 2021'de ek 40 bin atama yapılmasını talep ediyor. Peki 2021 Haziran 40 bin ek atama yapılacak mı? Atama bekleyen öğretmen adayları Haziran, Temmuz ya da Ağustos ayında ek atama yapılmasını bekliyor.

2021 ek atama kontenjanları |Aramayı bekleyen öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmen ataması yapacağı açıklaması ile sevindi ancak açıklanan rakamın beklentilerin altında kaldığı ifade edildi. 20 bin öğretmen atamasından sonra ek atama talep eden öğretmen adayları 2021'de ek 40 bin atama yapılmasını talep ediyor. Peki 2021 Haziran 40 bin ek atama yapılacak mı? Atama bekleyen öğretmen adayları Haziran, Temmuz ya da Ağustos ayında ek atama yapılmasını bekliyor.

Ek atama talebinde bulunan binlerce kişi yurdun çeşitli noktalarında açtıkları pankartlarla taleplerini duyurmaya çalıştı. Sosyal medya üzerinden de #Ek40BinAnkaraYolunda etiketi ile binlerce mesaj atıldı. Sosyal medya platformu Twittter'dan günlerdir ek 40 bin atama taleplerini dile getiren öğretmen adayları seslerinin duyulmasını istiyor. Pandemi dönminde özellikle eğitim alanında öğretmen açığı gözler önüne serilmişti. Atama bekleyen öğretmenler de 2021 yılında 40 bin ek atama ile bu açığın giderilmesi gerektiğini istiyor. Peki 2021 haziran 40 bin ek atama yapılacak mı? 2021 ek atama kontenjanları açıklanacak mı? Ek atama kontenjan ve branş dağılımları henüz belli değil.

2021 40 BİN EK ATAMA YAPILACAK MI? (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS)

Binlerce öğretmen adayı 2021 yılında ek atama yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada atamalara ilişkin şöyle konuşmuştu: "Eğitim fakültelerinden mezun olan, farklı branşlardaki öğretmenlerimiz elbette atanmak istiyorlar. Bu beklenti son derece meşru ve haklı. Bir gelecek kurmak istiyorlar. Bu konuda da örgütleniyorlar. Bu programları takip ediyorlar. Seslerini yüksek duyurmaya çalışıyorlar. Bu onların doğal hakları. Elbette biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak daha çok öğretmen atama konusunda girişim, çaba ve taleplerimiz var. Bütçe imkanları çerçevesinde bu sene 20 bin atamayla ilgili ilanda bulunduk. Geçen ve ondan önceki sene 40 bindi. Daha fazla olması noktasında elbette beklentiler var. Hepimiz bu konuları konuşuyoruz. Gittiğim illerde temsilcilerle sohbet ediyoruz. Öğretmen atama sayımızın yükselmesi konusunda her zaman doğal talebimiz var." açıklamasında bulundu.

2021 EK ATAMA KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

2021 yılında öğretmen ek atamalarının yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Durum böyleken 2021 ek atama ek atama kontenjan ve branş dağılımı hakkında yorum yapmak doğru olmaz. Ek atama takvimi açıklanırsa kontenjan ve branş dağılımı da belli olacaktır. Ancak tekrar belirtmekte fayda var ek atama olup olmayacağı da belli değil. Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konu üzerinde karar verecektir.

2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

MEB'in açıkladığı sınav takvimine göre; öğretmen atamaları için ön başvurular 15 Mart tarihinde başlayacak ve 26 Mart tarihinde son bulacak. Öğretmen adaylarının sözlü sınava gireceği sınav merkezleri ise 3 Mayıs'ta duyurulacak.

Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.