2021-2022 yılında tüm sınıflarda eğitimler yüz yüze olacak şekilde başlayacak. Okullarda yerini alacak olan öğrenciler ve öğretmenler yeni yılın hazırlıklarına başladı. Materyal ve malzeme ihtiyaçlarını gidermek için öğretmenlere her yılın başında eğitim ödeneği veriliyor. 2021 yılında öğretmenlere ne kadar eğitim ödeneği verileceği merak ediliyor. Peki 2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte 2021 yılında öğretmenlere verilecek olan eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı) miktarı...

2021-2022 yılında tüm sınıflarda eğitimler yüz yüze olacak şekilde başlayacak. Okullarda yerini alacak olan öğrenciler ve öğretmenler yeni yılın hazırlıklarına başladı. Materyal ve malzeme ihtiyaçlarını gidermek için öğretmenlere her yılın başında eğitim ödeneği veriliyor. 2021 yılında öğretmenlere ne kadar eğitim ödeneği verileceği merak ediliyor. Peki 2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte 2021 yılında öğretmenlere verilecek olan eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı) miktarı...

Cumhrubaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada okullarda eğitimlerin yüz yüze olacak şekilde 6 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Yüz yüze eğitimlerin başlayacağının kesinleşmesinden sonra öğrenciler ve öğretmenler gerekli kırtasiye malzemelerini almak için kolları sıvadı. Her yeni eğitim öğretim yılının başında öğretmenlerin hesaplarına eğitim öğretim ödeneği yatırılıyor. Okul ihtiyaçlarını karşılayan öğretmenler bu ödenekle rahat bir nefes alıyor. Öğretmenler 2021 yılında eğitim ödeneğinin ne kadar olacağını ve ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 eğitim ödeneği ne kadar? 2021 öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Öğretmenlere her yıl başında eğitime hazırlık ödeneği veriliyor. Bu ödenek ile öğretmenlerin kırtasiye giderlerinin karşılanması hedefleniyor. Peki 2021-2022 döneminde eğitim öğretim ödeneği ne kadar olacak? 2021 kırtasiye yardımı ne kadar ödenecek? 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmen eğitim ödeneklerinin (kırtasiye yardımı) ne zaman yatacağı öğretmen tarafından merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneklerinin ne zamam yatacağına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. 2020 yılında eğitim ödenekleri 7 Eylül'de hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. 2021 yılında da kırtasiye yardımlarının Eylül ayında hesaplara yatması bekleniyor. Okullar açılmadan eğitim öğretim ödeneklerinin öğretmenlerin hesabında olacağı tahmin ediliyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ (KIRTASİYE ÖDENEĞİ) NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.

Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması: 31 Ağustos 2021

Eğitim-Öğretim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları. 31 Ağustos - 03 Eylül 2021

Örgün ve Yaygın Eğitim ve Öğretim Kurumlarında 2021 - 2022 Ders yılının başlaması: 06 Eylül 2021

İlköğretim Haftası: 06-10 Eylül 2021

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında I. Yarıyılın sona ermesi: 21 Ocak 2022

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Yarıyıl Tatili: 24 Ocak – 04 Şubat 2022

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında II. Yarıyılın başlaması: 07 Şubat 2022

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2021 - 2022 Ders Yılının Sona Ermesi: 17 Haziran 2022

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