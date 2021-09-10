2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS üniversite tercihleri hangi gün açıklanacak?

2021 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? DGS üniversite tercihleri hangi gün açıklanacak? 400 bine yakın aday 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümüne çıkarmak için 2021 DGS sınavında ter döktü. DGS sınavına giren binlerce kişi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercihlerini tamamladı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 DGS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS üniversite yerleştirme tercihleri hangi gün açıklanacak?

2021 DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? DGS üniversite tercihleri hangi gün açıklanacak? 400 bine yakın aday 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümüne çıkarmak için 2021 DGS sınavında ter döktü. DGS sınavına giren binlerce kişi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercihlerini tamamladı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 DGS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS üniversite yerleştirme tercihleri hangi gün açıklanacak?

2021 yılında yapılan DGS sınavına 300 bine yakın aday katıldı. ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan DGS sınavı 2021 yılında 11 Temmuz'da tüm Türkiye'de gerçekleşti. Eğitimlerini 2 yıllık ön lisanstan 4 yıllık lisans bölümüne çıkarmak için binlerce kişi DGS sınavında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra barajı geçen adaylar üniversite tercihlerini yapmaya başladı. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapıldı. Tercih sürecini geride bırakan binlerce aday 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu sormaya başladı.

2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS tercihleri 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından alındı. Tercihlerini tamamlayan adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanacağı tarihe ilişkin de tarih verilmedi. 2020 DGS sınavında tercihler 25 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. 2020 DGS terih sonuçları tercih işleminin bitmesinden 5 gün sonra 7 Ekim'de açıklanmıştı. 2021 DGS tercih sonuçlarının da bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

DGS üniversite tercihleri hangi gün açıklanacak?

DGS tercih işlemleri 7 Eylül'de sona erdi. 2020 DGS tercih sonuçları tercihlerin bitmesinden 5 gün sonra açıklandı. Bu açıdan bakıldığında 2021 DGS tercih sonuçlarının 12 ile 13 Eylül tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

DGS kayıt işlemleri

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına

(YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

DGS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM'ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2021-DGS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.