2021 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

2021 DGS sınavına 300 bine yakın aday gidi. Ön lisans eğitimlerini 2 yıllıktan 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen adaylar DGS sınavında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih işlemlerine başlayan adaylar için üniversite tercih süreci 7 Eylül 2021 tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar 2021 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunu sormaya başladı. ÖSYM'nin DGS üniversite tercih sonuçlarını açıklaması beklenirken bir yandan da DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusu adayların kafasını kurcalıyor.

2021 DGS sınavına 300 bine yakın aday gidi. Ön lisans eğitimlerini 2 yıllıktan 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyen adaylar DGS sınavında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih işlemlerine başlayan adaylar için üniversite tercih süreci 7 Eylül 2021 tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar 2021 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunu sormaya başladı. ÖSYM'nin DGS üniversite tercih sonuçlarını açıklaması beklenirken bir yandan da DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor sorusu adayların kafasını kurcalıyor.

Eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak isteyenlerin girdiği DGS sınavının yerleştirme sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM'nin geniş katılımlı sınavlarından biri olan DGS sınavına 300 bine yakın aday katıldı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercihlerini 27 Ağustos-7 Eylül arasında tamamladı. Tercihlerin bitmesinden sonra binlerce kişi DGS 2021 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruları sormaya başladı.

2021 DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

11 Temmuz 2021'de yapılan DGS sınavına binlerce kişi katıldı. DGS sınavının ardından üniversite tercihlerini tamamlayan adaylar 2021 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusunu yanıt arıyor. DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. DGS tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.

DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

DGS üniversite kayıtları DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra yapılacak. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. DGS üniversite yerleştirme kayıtları doğrudan kazanılan üniversitede yapılacak.

2021 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 DGS tercihleri 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından alındı. Tercihlerini tamamlayan adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanacağı tarihe ilişkin de tarih verilmedi. 2020 yılında yerleştirme tercihleri bittikten 5 gün sonra DGS tercih sonuçları aıklanmıştı. Yani 2021 yılı DGS tercih sonuçlarının 12-13 Eylül'de açıklanması oldukça muhtemel. Özellikle 13 Eylül Pazartesi günü ÖSYM'nin duyuruları yakından takip edilmeli.

DGS üniversite tercihleri hangi gün açıklanacak?

DGS tercih işlemleri 7 Eylül'de sona erdi. 2020 DGS tercih sonuçları tercihlerin bitmesinden 5 gün sonra açıklandı. Bu açıdan bakıldığında 2021 DGS tercih sonuçlarının 12 ile 13 Eylül tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

DGS kayıt işlemleri

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

2021-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2021-2022 öğretim yılı için geçerlidir.

Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır.

Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.