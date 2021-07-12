2021 DGS soru ve cevapları görüntüle | DGS soru kitapçığı, cevap anahtarı

2021 DGS soru ve cevaplar görüntüle | 2yıllık ön lisans programlarını lisans seviyesine taşımak isteyen binlerce kişi 2021 DGS sınavında ter döktü. DGS sınavını değerlendirmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından 2021 DGS soru ve cevap anahtarlarının açıklanmasını bekliyordu. DGS soru kitapçığı, cevap anahtarı açıklandı. Yüz binlerce kişi ÖSYM tarafından 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. ÖSYM 2021 DGS sorularını ve cevaplarını erişime açtı. İşte ÖSYM 2021 DGS soru ve cevapları görüntüleme ekranı...

2021 DGS soru ve cevaplar görüntüle | 2yıllık ön lisans programlarını lisans seviyesine taşımak isteyen binlerce kişi 2021 DGS sınavında ter döktü. DGS sınavını değerlendirmek isteyen adaylar ÖSYM tarafından 2021 DGS soru ve cevap anahtarlarının açıklanmasını bekliyordu. DGS soru kitapçığı, cevap anahtarı açıklandı. Yüz binlerce kişi ÖSYM tarafından 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. ÖSYM 2021 DGS sorularını ve cevaplarını erişime açtı. İşte ÖSYM 2021 DGS soru ve cevapları görüntüleme ekranı...

400 bine yakın aday 2021 DGS sınavında eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için ter döktü. Adaylar sınav sonrasında hemen DGS soruları ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. ÖSYM'den beklenen açıklama ve duyuru nihayet geldi. ÖSYM 2021 DGS soru kitapçığını ve cevap anahtarını adayların erişimine açıtı.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları yaklaşık 1 ay sonra açıklanacak. 11 Temmuz'da sınava giren yüz binlerce kişi sonuçlara 13 Ağustos'ta erişebilecek. Adaylar 13 Ağustos'ta “sonuc.osym.gov.tr” adresinden giriş yaparak sonuç bilgisine ulaşabilecekler.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sınavına giren adaylar DGS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek.

DGS'ye kaç kişi katıldı?

2021 yılı DGS sınavına 400 bine yakın kişini katıldığı tahmin ediliyor. Bu yıl DGS'ye 389 binin üzerinde aday başvuru yaptı. DGS sınavına 81 il ve Lefkoşa'daki toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Geçen yıl sınava 389 bin 308 adayın katıldığını açıklamıştı. 2021 ylında DGS'ye katılan kişi sayısı resmi olarak henüz açıklanmadı.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.