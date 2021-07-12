2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | DGS soruları açıklandı mı? 2021 DGS soruları PDF indir

2021 DGS soruları PDF indir | 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | DGS soruları açıklandı mı? DGS sınavına giren 400 bine yakın aday sınav sonrasında DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyor. Binlerce kişi sınav sonrasında kaç puan alacağını aşağı yukarı belli olması için DGS soru ve cevaplarını bekliyor. ÖSYM'nin 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını 12 Temmuz'da erişime açması bekleniyor.

2021 DGS soruları PDF indir | 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | DGS soruları açıklandı mı? DGS sınavına giren 400 bine yakın aday sınav sonrasında DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyor. Binlerce kişi sınav sonrasında kaç puan alacağını aşağı yukarı belli olması için DGS soru ve cevaplarını bekliyor. ÖSYM'nin 2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını 12 Temmuz'da erişime açması bekleniyor.

2021 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

DGS sınavına giren yüz binlerce kişi eğitimlerini lisans seviyesine çıkarabilmek için birbirinden zorulu sorularala karşılaştı. Sınav sonrası sonuçları beklemeden kendi performanslarını değerlendirmek isteyen binlerce kişi DGS soruları açıklandı mı? 2021 DGS soruları PDF indir seçeneği açıldı mı? sorularını sormaya başladı ÖSYM'nin bugün DGS sorularını ve cevaplarını erişime açması bekleniyor. Adaylar sorulara ve cevap anahtarlarına açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi stesinden ulaşabilir. 2021 DGS soru ve cevaplarının https://www.osym.gov.tr/ sitesinden açıklanması bekleniyor.

DGS soruları açıklandı mı?

2021 DGS sınavının soruları ve cevapları henüz ÖSYM'nin sitesinden açıklanmadı. 2021 DGS sınavının 12 Temmuz 2021'de ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları yaklaşık 1 ay sonra açıklanacak. 11 Temmuz'da sınava giren yüz binlerce kişi sonuçlara 13 Ağustos'ta erişebilecek. Adaylar 13 Ağustos'ta “sonuc.osym.gov.tr” adresinden giriş yaparak sonuç bilgisine ulaşabilecekler. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 DGS tercihleri yapabilecek.

DGS'ye kaç kişi katıldı?

2021 yılı DGS sınavına 400 bine yakın kişini katıldığı tahmin ediliyor. Bu yıl DGS'ye 389 binin üzerinde aday başvuru yaptı. DGS sınavına 81 il ve Lefkoşa'daki toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Geçen yıl sınava 389 bin 308 adayın katıldığını açıklamıştı. 2021 ylında DGS'ye katılan kişi sayısı resmi olarak henüz açıklanmadı.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.