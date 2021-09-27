2021 DGS ek tercih ne zaman? DGS ek yerleştirme yapılacak mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

2021 DGS ek tercih ne zaman? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Eğitimlerini 2 yıllık önlisans seviyesinden 4 yıllık lisans seviyesine çıkarmak için yüz binlerce adayın girdiği 2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları 11 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına göre barajı geçen binlerce kişi üniversite tercihlerini tamamladı. 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları ise 14 Eylül günü açıklandı. Üniversiteye yerleşmeyen adaylar DGS ek tercihlerin ne zaman hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki DGS ek yerleştirme yapılacak mı? 2021 yılında DGS ek yerleştirmelerin yapılması bekleniyor.

2021 yılında yapılan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) yüz binlerce aday katıldı. ÖSYM'nin en geniş klatılımlıs sınavlarından biri olan DGS sınavının sonuçları 11 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasından sonra binlerce aday lisans eğitimi için üniversite tercihlerini tamamladı. DGS yerleştirme sonuçları da 14 Eylül'de açıklandı. 2021 DGS tercih sonuçlarının açıklanması ile herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki 2021 DGS ek tercih ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme yapılacak mı? DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

2021 DGS ek tercih ne zaman?

2021 DGS sınavına katılan yüz binlerce aday mrakla DGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. DGS sonuçlarının açıklanması ile tercihlerini tamamlayan ancak bir üniveristeye yerleşemeyen adaylar DGS ek tercihlerin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. DGS ek tercihlerin ne zaman yapılacağına dair henüz net bir açıklama yok. DGS 1. tercih sonuçlarında üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan ancak çeşitli nedenlerden dolayı kaydını yaptırmayanların belli olmasından sonra boş kalan kontenjanların yenidenen hesaplanarak ek tercih başvurularının alınması bekleniyor. 2020 yılında DGS Ek Yerleştirme tercihleri 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

DGS ek yerleştirme yapılacak mı?

DGS ek yerleştirmeler 2009 yılından bu yana yapılıyor. Bu sene de DGS ek tercih işlemlerinin yapılması bekleniyor.

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

DGS ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra ÖSYM ek tercih işlemleri için belirlenen takvimi yakın zamanda duyuracaktır. DGS ek tercih yapmak isteyenler ÖSYM'nin duyurularını yakından takip etmeli.

2021 DGS ek yerleştirme tercihi kimler yapabilir?

2020-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020- DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2021 DGS'ye kaç kişi girdi?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın başvurduğunu açıklamıştı.

DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

DGS ek tercih yapmak için sabırsızlıkla bekleyen binlerce kişi DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır? sorusuna yanıt arıyor. DGS ek tercihler ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılacak

DGS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (kısaca DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Sınavın soru sayıları ise 60 sözel 60 sayısal olarak toplamda 120 soru ve 150 dakika olarak sınav süresi belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.

Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedirler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından elektronik ortamda yapılmaktadır ve sayfanın çıktısı alınarak tercih işlemi tamamlanmaktadır. DGS de ek yerleştirme 2009 yılından bu yana yapılmaktadır. Yine sınavdan önce yapılan tercihler 2009 yılı itibarı ile sınavdan sonra yapılmaktadır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla tercih yapabilmektedir. Sınav sonuçlarının açıklanma süresi her yıl değişmekte ancak yaklaşık olarak 1 ayı bulmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.