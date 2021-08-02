2021 Borç yapılandırma | SGK-KYK-Vergi-Trafik cezası yapılandırma bitti mi? Son gün ne zaman?

2021 borç yapılandırma başvurusunu kaçırmak istemeyen vatandaşlar 2021 borç yapılandırma başvurusu ne zaman sorusunu soruyor. Peki SGK-KYK-Vergi-Trafik cezası yapılandırma bitti mi? Borç yapılandırma son gün ne zaman? 2021 Borç yapılandırma başvurusu 31 Ağustos'ta sona erecek. Devlete olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için 1 aylık süre daha bulunuyor. Peki KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma son gün ne zaman?

2021 borç yapılandırma başvurusunu kaçırmak istemeyen vatandaşlar 2021 borç yapılandırma başvurusu ne zaman sorusunu soruyor. Peki SGK-KYK-Vergi-Trafik cezası yapılandırma bitti mi? Borç yapılandırma son gün ne zaman? 2021 Borç yapılandırma başvurusu 31 Ağustos'ta sona erecek. Devlete olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için 1 aylık süre daha bulunuyor.

Yeni borç yapılandırma fırsatından milyonlarca kişi faydalandı. Borçlarını yapılandıran vatandaşlar faiz yükünden kurtuldu ve geniş taksit imkanı ile orçlarını kolayca ödeyebilme imkanı buldu. Bu fırsatı kaçarımak istemeyenler borç yapılandırmada son günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki SGK-KYK-Vergi-Trafik cezası yapılandırma bitti mi?

SGK-KYK-Vergi-Trafik cezası yapılandırma bitti mi? Son gün ne zaman?

2021 borç yapılandırma başvurusu için son gün 31 Ağustos 2021. Devlete olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 31 Ağustos 2021'e kadar başvuruda bulunabilirler.

KYK borç yapılandırma son gün ne zaman?

Borç yapılandırma yasası en çok KYK kredi borcu olanları sevindirdi. KYK borçları yapılandırm başvurusu için 31 Ağustos son gün. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

KYK borç yapılandırma nasıl yapılır?

Kredi borçlarından kurtulmak isteyenler KYK borç yapılandırma nasıl yapılır sorusuna anıt arıyor.

KYK kredi borcu olanlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusu yapılabiliyor. KYK kredi yapılandırması yapma işlemi oldukça basittir. İşte KYK borç yapılandırma için izlenecek adımlar;

1- Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

2- Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

3- Bunların hiç birini yapmadan da KYK kredi borcu yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için klasik yolu seçebilirsiniz. Vergi dairelerine giderek KYK borç yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

2021 borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:

* Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları,öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

* Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

* Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

* Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacakları da yapılandırılabilecek.

* Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

* Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.