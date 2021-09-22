2021 borç yapılandırma bitti mi? KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma başvuru son gün ne zaman? Binlerce kişi 202 borç yapılandırma fırsatı ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulma şansı yakaladı. Borç yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlar da borç yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman diye merak ediyor. 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında borç yapılandırma başvurusu yapanlar faiz yükünden kurtuluyor ve geniş taksit imkanı ile borçlarını zorlanmadan ödeyebiliyor. İşte 2021 SGK, vergi, KYK, trafik cezası, İdari para cezası borç yapılandırmalarına dair detaylar...

Milyonlarca kişi 2021 yılında çıkan borç yapılandırma kanununda faydalanarak devlete olan borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu. Borç yapılandırma fırsaytı ile borçlarının gecikme zammından ve faizinden kurtulan vatandaşlar aynı zamanda borçlarını geniş taksitlendirmeler ile döeme inkanı buldu. Kamuya borcu olan binlerce kişi ise henüz borç yapılandırma başvuırusu yapmadı. 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında borç yapılandırma başvurusuna başvurmak isteyenler 2021 borç yapılandırma bitti mi? KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma başvuru son gün ne zaman? gibi soruların yanıtını arıyor.

2021 borç yapılandırma bitti mi?

2021 borç yapılandırma başvuruları henüz bitmedi. Ancak yapılandırma için vatandaşların önünde çok az bir süre kaldı. 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu için Son Başvuru 30 Eylül 2021. Borç yapılandırma başvurusu yapmak isteyenler 30 Eylül'e kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

KYK, Vergi, SGK borç yapılandırma başvuru son gün ne zaman?

Devlete borcu olan milyonlarca kişi 2021 borç yapılandırma fırsatından yararlanarak borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu. Vadesi dolduğu halde ödenmeyen borçların yapılandırma bnaşvurusu son günü 30 Eylül 2021.

Borç yapılandırma başvuruları nereye yapılır?

Borç yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler 30 Eylül'e kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla başvurularını yapabilir.

Borç yapılandırma uzatıldı mı?

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatılmıştır. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapılması gerekmektedir.

2021 borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Devlete borcu olan vatnadaşlar 2021 borç yapılandırma başvurusuile borçlarının ağır yükünden kurtulabilir. İşte yapılandırılan borçlar;

• Vergi ve Ceza Borçlarının Yapılandırılması

• SGK Prim Borçlarının Yapılandırılması,

• Matrah ve Vergi Artırımı,

• İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunan Kamu Alacaklarına Başvuru,

• İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,

• Pişmanlıkla Beyan,

• Davalı Borçların Sonuçlandırılması,

• Yeniden Değerleme,

• Motorlu Taşıtlar Vergisi,

• Öğrenim ve katkı kredileri,

• Trafik İdari Para Cezaları,

• İdari Para Cezaları,

Borç yapılandırmaya kaç kişi başvurdu?

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için mükellefler yoğun ilgi gösterirken vergi dairelerine bugüne kadar 3 milyon 480 bin 533 kişi başvurdu. 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 lira alacak yapılandırıldı ve bu kapsamda 2 milyar 873 milyon 438 bin 970 lira tahsilat gerçekleşti.

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