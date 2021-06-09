2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2021 borç yapılandırma kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yapılandırma fırsatı ile borçlarının büyük bir bölümünden kurtulmayı amaçlayan vatandaşlar 2021 borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? sorusunu sorusuna yanıt arıyordu. (Vergi, SGK, GSS, KYK) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Borçlarının ağır yükünden kurtulmak için başvurular açıldı.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2021 borç yapılandırma kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yapılandırma fırsatı ile borçlarının büyük bir bölümünden kurtulmayı amaçlayan vatandaşlar 2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı? 2021 borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? sorusunu sorusuna yanıt arıyordu. (Vergi, SGK, GSS, KYK) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Borçlarının ağır yükünden kurtulmak için başvurular açıldı.

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan ve daha önce TBMM'de kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 9 Haziran Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun ile milyonlarca kişi borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. Vergi borcu, GSS prim borçları, SGK borçları yapılandırma kapsamında olacak. Korona virüs para cezaları ise yapılandırmada kapsam dışında bırakıldı. Borç yapılandırma kanunu ile borçlarını yapılandırmak isteyenler 2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı? Borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? gibi soruları sıkça soruyordu. Yeni gelişme ile borç yapılandırma başvırurusu da başlamış oldu.

2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Korona virüs döneminde ekonomik olarak zor günlr geçiren vatandaşların borçlarının yükünden kurtulması amacıyla çıkartılan kanun ile borçların büyük kısmından kurtulabilecekler. Peki 2021 borç yapılandırma başvuruları başladı mı? Kanun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

2021 Borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak?

Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla, borçlarını yapılandırmak isteyenler başvurularını yapabilecek.

2021 Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanundan yaralanmak isteyen milyonlarca kişi borçlarını yapılandırmak için son güne dikkat etmeli. Peki 2021 Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman? Borçlular 31 Ağustos'a kadar ilgili kamu kurumarına başvuracak.

2021 borç yapılandırma ödemesi ne zaman başlayacak?

Yapılandırılan borçlar peşin veya 18 taksitle ödenebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

Hangi borçlar yapılandırılacak?

Hangi borçların yeni yapılandırma kapsamında olacağı merak ediliyor. İşte 2021 yapılandırma hakkından yararlanabilecek borçlar...

*Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

* 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

* Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

* Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

* Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, *İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

* İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

* Hesaplamada kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.