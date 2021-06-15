2021 bekçi başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi maaşları ne kadar?

2021 bekçi başvuruları ne zaman başlayacak? 400 bekçi alımının geride kalmasıyla vatandaşlar yeni bekçi alımlarını beklemeye başladı. Bekçi olmak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. Daha önce Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Peki 2021 bekçi başvuruları başladı mı? 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi maaşları ne kadar? 2021 bekçi maaşları mezuniyet durumuna göre değişmektedir.

2021 bekçi başvuruları ne zaman başlayacak? 400 bekçi alımının geride kalmasıyla vatandaşlar yeni bekçi alımlarını beklemeye başladı. Bekçi olmak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. Daha önce Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Peki 2021 bekçi başvuruları başladı mı? 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi maaşları ne kadar? 2021 bekçi maaşları mezuniyet durumuna göre değişmektedir.

Bekçi alımlarına ilgi her geçen gün artıyor. En son yapılan 400 kişilik bekçi alımına binlerce kişi başvurmuştu. Bekçi olabilmek için sınava katılmak isteyenler 2021 bekçi başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? sorularını sormaya başladı.

2021 bekçi başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 yılı bekçi alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Bekçi alımlarına dair ilan yayımlandığı zaman başvuru tarihleri de belli olacaktır. 2021 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10 bin kadro açması bekleniyor. Bekçi olmak için hayal kuran binlerce kişi 10 bin kişilik bekçi kadrosunun açıklamasını bekliyor. Peki 2021 bekçi başvuruları ne zaman başlayacak? Bekçi alımı başvurularına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2021 yılında bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusu internette sıkça araştırılmaya başlandı. 2021 Bekçi alımına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2021 Bekçi alımlarına ilişkin EGM ve PA duyuruları yakından takip edilmeli. 10 bin bekçi alımı yapılacağı daha önce açıklanmıştı. İlerleyen günlerde bu konu netlik kazanabilir.

2021 Bekçi maaşları ne kadar?

Bekçi olmak isteyenler bekçilerin maaşlarının ne kadar olduğunu da araştırmaya başladı. İşte 2021 yılı bekçi maaşı;

İlkokul mezunu: 4.618 TL

Lise mezunu: 4.782 TL

Ön lisans ve lisans mezunu: 4.999 TL

Bekçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

Bekçi olmak isteyenler başvuru şartlarını taşıyorlarsa kadro açıldıktan sonra belirlenen süre içerisinde bekçilik alımı için başvuru yapabilirler. Başvurular ilk olarak http://www.pa.edu.tr adresinden gerçekleştiriliyor. Açılan ekrandan ise e-devlet şifresi ile ön başvuru yapılabiliyor.

Bekçi sınavı nasıl yapılır?

Bekçi olmak isteyenler öncelikle belirlenen şartları taşımaları gerekiyor. Belirlenen başvuru şartlarını taşıyanlar ilk olarak yazılı sınav olacak ve daha sonra sözlü sınav ile beraber spor mülakatı gerçekleşecektir.

Yazılı sınavda 100 soru sorulacak. Sınav barajı 50 puandır. Her soru 1 puan değerindedir. Adaylar en az 50 soruya doğru yanıt vermeleri gerekiyor.

50 ve üstü puan alan adaylar fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanacaklar. Bu sınavı da deçen adaylar sözlü sunava girmeleri gerekiyor.

Bekçi sınavı başvuru şartları neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) 31 yaşından gün almamış olmak

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Şartların tamamı için pa.edu'da yer alan ilanlardaki detayları inceleyebilirsiniz.

Bekçi nedir?

Bekçi; devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.