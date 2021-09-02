Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Açıklanmanın ardından bekçi olmak isteyen binlerce 2021 bekçi alımları başladı mı? Bekçi başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşsizler ve işini değiştirmek isteyenler bekçi olmak için başvuruların açılmasını bekliyor. İşte 2021 bekçi alımlarına dair son gelişmeler...

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Açıklanmanın ardından bekçi olmak isteyen binlerce 2021 bekçi alımları başladı mı? Bekçi başvuruları ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşsizler ve işini değiştirmek isteyenler bekçi olmak için başvuruların açılmasını bekliyor. İşte 2021 bekçi alımlarına dair son gelişmeler...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yanpılan 10 bin bekçi alımı yapılacak açıklaması binlerce kişiy iumutlandırdı. İşsiz olan ve iş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, devlet kadrosunda bir işe girmek isteyenler bekçilik başvurusu yapmak için sabırsızlanıyor. 2021 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusu vatandaşların kafasını kurcalıyor. Peki 2021 bekçi alımları başladı mı? Bekçi başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 bekçi alımları başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü daha önce yaptığı açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacağı yer almıştı. Bu açıklamadan sonra bekçilik için başvurmak isteyenler bekçi alımları başladı mı sorusunu sormaya başladı. 2021 bekçi alımı başvuruları henüz başlamadı.

Bekçi başvuruları ne zaman başlayacak?

Bekçi alımına başvurmak isteyen adaylar duyuruları yakından takip etmeli. Bekçi alımı ilanları Polis Akademisinin resmi adresinden paylaşılıyor. Güncel gelişmeler için “pa.edu.tr” adresinden duyurular sekmesi takip edilebilir. Belirli aralıklarda farklı illerde gerçekleştirilen bekçi alımı içi gözler Polis Akademisi'nden gelecek yazılı duyuruya çevrildi. Adaylar uygun şartları taşımaları durumunda bekçilik alımı için ön başvurularını gerçekleştirecekler.

Bekçi maaşları ne kadar?

Memur maaşlarına Temmuz ayında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte bekçi maaşları da arttı. İşte 2021 bekçi maaşları;

İlkokul mezunu bekçi maaşı 4.955 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 5,131 TL

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi maaşı 5,363 TL

Bekçi alımı başvuru şartları neler?

2021 bekçi alımı başvurusunda bulunmak için aşağıdaki şartları taşıyor olmak gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Türkiye'de bekçi sayısı ne kadar?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı performans programına göre EGM'de toplam 328 bin 719 personel görev yapıyor. Bu personellerden 259 bin 180'i polis memuru, 29 Bin 199'u Çarşı ve Mahalle Bekçisi, 4 bin 714'u Komiser, 11 bin 233'ü komiser yardımcısı, 550'si Başkomiser unvanında görev yapıyor. 1/1 sınıf emniyet müdürü sayısı 15 olarak açıklanırken, 4. sınıf emniyet müdürü sayısı ise 550 olarak kayıtlara geçti.

Bekçi nedir?

Bekçi; devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir.

İlk olarak 24 Nisan 1914'te 'Çarşı ve Mahallat Bekçileri Hakkındaki Kanun' ile başlayan idari kolluk personeli hizmeti, 14 Temmuz 1966'da 772 sayılı kanunu ile yeniden düzenlendi.

Son bekçi alımı 1974 yılında yapıldı ve 2008 yılında mevcut görevde bulunan 8 binden fazla bekçi emniyet kadrolarına geçti.

Durdurulan personel alımı 2017'de çıkarılan 690 sayılı KHK ile devam etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.