2021 bekçi alımı ne zaman yapıalcak?

Binlerce kişi Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bekçi olabilmenin hayalini kurmaktadır.Bu sebeple her yıl Polis Akademisi tarafından açılan bekçi ilanlarına birçok kişi başvurmaktadır. 2021 yılında da bekçi alımı yapacağını duyuran Polis Akademisi, binlerce kişi için umut olmuştur. Pekçi bekçi alımı ne zaman gerçekleşecek? 2021 bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? Bekçi alımı için şartlar nelerdir? Bekçiler 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır?

Polis akademisinin bekçi alımı ilanından sonra, bekçi olma hayali kuran binlerce kişinin gözü açıklanacak tarihte. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı bekçi olarak görev yapmak isteyenler, internette sıklıkla araştırma yapmaktadır. Özellikle Polis akademisinin başvuru ilanlarını takip eden adaylar, ilanların ne zaman yayınlanacağını oldukça merak etmektedir. İşte tüm detayları ile 2021 bekçi alım tarihi…

2021'de bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi her yıl yayınladığı bildiri yeni bekçileri bünyesine katmaktadır. Polis akademisi tarafından yayınlanan bu bildiriler, akademinin resmi web sitesi olan pa.edu.tr'den duyurulmaktadır. Bekçilik başvurusu için gerekli şartları sağlayan adaylar, Polis akademisi tarafından açıklanacak alımlar için ön başvurularını yapabileceklerdir. Polis akademisi tarafından başvurular için henüz net bir tarihin açıklanmamıştır. Polis akademisi tarafından açıklanacak net tarih ile bekçi adayları bekçi olabilmek için başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

Bekçilik başvurusu için gerekli şartlar nelerdir?

Bekçi adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Bekçi adaylarının en az lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekmektedir.

Bekçi adaylarının en az 167 cm boyunda olmaları elzemdir.

Bekçi adaylarının beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olması gerekmektedir.

Bekçi adaylarının 31 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

Bekçi adaylarının ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamaları gerekmektedir.

Bekçi adaylarının silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmaması gerekmektedir.

Bekçi adaylarının alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamaları gerekmektedir.

Bekçi maaşları ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen binlerce kişi, bekçilere verilen maaşı da oldukça merak etmektedir. Öğrenim durumuna göre maaşlarında değişiklik olan bekçiler ortalama olarak 5200 TL maaş almaktadırlar. 2020 yılında en düşük bekçi maaşı 4302 TL iken 2021 yılında açıklanan enflasyon rakamlarınca bekçilerin aldığı en düşük maaş 5008 TL'ye çıkmıştır. Bunun yanı sıra bekçilerin sosyal güvenlik hakları da gözetilmektedir.

2021 Temmuz ayında bekçi maaşları ne kadar oldu?

Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur maaşlarına yapılan zamlarda belli olmuş oldu. Böylelikle bekçi maaşlarında en düşük maaş 5.008,221 TL ile ilkokul mezunu bekçilere verilmektedir.

İlkokul mezunu bir bekçi 390 lira zam alarak maaşı 5.008,221 TL olmuştur.

Lise mezunu bir bekçi 404 lira zam alarak maaşı 5.186,079 TL olmuştur.

Üniversite mezunu bir bekçi 422 lira zam alarak maaşı 5.421, 4155 TL olmuştur.

2020 yılı bekçi maaşları

İlkokul mezunu bir bekçi 4302 TL maaş almaktaydı.

Lise mezunu bir bekçi 4.352 lira ile 4.455 TL arasında bir maaş almaktaydı.

Üniversite mezunu bir bekçi 4.404 lira ile 4.657 TL arasında maaş almaktaydı

2021 yılı ilk dönem bekçi maaşları

İlkokul mezunu bir bekçi 4618 TL maaş almaktaydı.

Lise mezunu bir bekçi 4.782 TL maaş almaktaydı.

Önlisans ve lisans mezunu bir bekçi 4999 TL maaş almaktaydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.