2021 Bekçi alımı | Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımları başladı mı? Devlet kadrosunda bekçi olarak görev yapmak isteyen binlerce kişi 2021 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Binlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Bekçi başvurularını kaçırmak isteyenler 2021 bekçi alımları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. EGM PA ve Jandarma Çarşı Ve Mahalle bekçisi alımları ile ilgili detaylar haberimizde olacak...

2021 Bekçi alımı | Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımları başladı mı? Devlet kadrosunda bekçi olarak görev yapmak isteyen binlerce kişi 2021 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Binlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Bekçi başvurularını kaçırmak isteyenler 2021 bekçi alımları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. EGM PA ve Jandarma Çarşı Ve Mahalle bekçisi alımları ile ilgili detaylar haberimizde olacak...

Türkiye genelinde belirli araıklarla ve illerin ihtiyaçlarına göre bekçi alımları gerçekleşiyor. Bekçi olarak devlet kadrosunda görev almayı isteyen vatandaşlar 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Bekçi alımlarıyla ilgili henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde de yer alacaktır. Bekçi alımı ilanları Polis Akademisinin resmi adresinden paylaşılıyor. Güncel gelişmeler için “pa.edu.tr” adresinden duyurular sekmesi takip edilebilir. Belirli aralıklarda farklı illerde gerçekleştirilen bekçi alımı içi gözler Polis Akademisi'nden gelecek yazılı duyuruya çevrildi. Adaylar uygun şartları taşımaları durumunda bekçilik alımı için ön başvurularını gerçekleştirecekler.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılı Temmuz zammı sonrası en düşük Bekçi maaşı 5.008,221 TL'ye yükseldi. İşte 2021 zamlı Çarşı Ve Mahalle Bekçisi maaş tablosu;

İlkokul mezunu Bekçi maaşı 5.008,221 TL

Lise mezunu Bekçi maaşı 5.186,079 TL

Üniversite mezunu Bekçi maaşı 5.421, 4155 TL

BEKÇİ NEDİR?

Bekçi; devlet, hükûmet, şehir veya toplum tarafından kamu güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve kolluk faaliyeti yürütmekle görevlendirilen kişidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.