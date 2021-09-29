2021 ATA AÖF kayıtları uzatıldı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz kayıtları ne zamana uzatıldı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimlerini sürdüren ancak çeşitli nedenlerden dolayı kayıt yenileme tarihleri içinde kaydını yenileyemeyen adayları sevindirecek bir gelişme yaşandı. ATA AÖF sistemine kayıt yaptırmak isteyenler ellerini çabuk tutmalı.

2021 ATA AÖF kayıtları uzatıldı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz kayıtları ne zamana uzatıldı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitimlerini sürdüren ancak çeşitli nedenlerden dolayı kayıt yenileme tarihleri içinde kaydını yenileyemeyen adayları sevindirecek bir gelişme yaşandı. ATA AÖF sistemine kayıt yaptırmak isteyenler ellerini çabuk tutmalı.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yenileme yaptırmayı unutanları ilgilendiren önemli bir gelişme yaçandı. Yapılan açıklamada kayıt tarihleri uatıldı.

ATA AÖF KAYITLARI UZATILDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'(ATA AÖF) güz dönemi için kayıt yenileme işlemleri 13-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu süre içinde kayıtlarını yenileyemeyen adaylara üniversiteden iyi haber geldi. Kayıt yapamayanlar için süre uzatıldı. Buna göre, 2021-2022 güz yarıyılı kayıt yenileme tarihi 3 Ekim saat 23.59'a kadar uzatıldı.

ATA AÖF KAYITLARI SON GÜN NE ZAMAN?

ATA AÖF kayıtları için son gün 3 Ekim. 3 Ekim'de saat 23.59'dan sonra kayıt sistemi kapatılacak.

ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF ikinci üniversite ön kayıt süreci 1 Haziran'da başlamıştı. Kesin kayıt tarihleri ise 31 Ağustos'ta başladı ve adaylar ATA AÖF ikinci üniversite kayıtlarını 3 Ekim 2021 tarihine kadar yapabilecek.

2021-2022 ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 güz döneminde binlerce öğrenci vize ve final sınavına girecek. İşte ATA AÖF güz dönemi vize ve final sınav tarihleri;

Vize sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

Fnal sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavlar yüz yüze olacak.

ATA AÖF KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI KAÇ?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2020-2021 eğitim öğretim yılı kayıt döneminde; 136 bin 536 yeni öğrenci kaydı ile aktif öğrenci sayısını 256 bin 745'e, toplam öğrenci sayısını da 435 bin 653'e çıkararak bu zamana kadar ki en yüksek kayıtlı öğrenci sayısına ulaştı.

Bu artışın temel sebeplerinden birinin de güncel müfredat ve alt yapı sisteminin uzaktan eğitim modeline uygun olması şeklinde değerlendiren Rektör Çomaklı: “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında istikrarlı büyümenin devam ettiğini, ATA-AÖF bünyesinde ise toplam 28 ön lisans ve 13 lisans programı ile ülke yükseköğretimine hizmet etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.