2021 aşure günü ne zaman? Aşure hangi ayda, hangi gün yapılmalı? Muharrem ayına girilmesine sayılı günler kala vatandaşlar aşure günün ne zaman başlayacağını araştırıyor. Aşure gününde milyonlarca Müslüman yaptıkları aşureleri dağıtacak. Müslümanlar için özel bir gün olan aşure günü için hazırlıklar şimdiden başladı. Peki aşure günü ayın kaçında başlayacak? 2021'de aşure günü hangi ayda başlayacak?

2021 aşure günü ne zaman? Aşure hangi ayda, hangi gün yapılmalı? Muharrem ayına girilmesine sayılı günler kala vatandaşlar aşure günün ne zaman başlayacağını araştırıyor. Aşure gününde milyonlarca Müslüman yaptıkları aşureleri dağıtacak. Müslümanlar için özel bir gün olan aşure günü için hazırlıklar şimdiden başladı. Peki aşure günü ayın kaçında başlayacak? 2021'de aşure günü hangi ayda başlayacak?

Muharrem ayı içinde yer alan önemli günlerden biri olan aşure günü meakla bekleniyor. Aşure günü komşuluk ve dostluk ilişkileri pekişir, paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapılır. Aşure günü için hazırlıklara başlamak isteyenler 2021 yılı aşıre gününün ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. 2021 aşure günü hangi ayda hangi gün yapılacak? İşte 2021 aşure günü tarihi...

2021 aşure günü ne zaman?

Diyanet aşure günün ne zaman başlayacağını açıkladı. Aşue Günü Muharrem ayının içinde yer alır. Muharrem Ayı 2021 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak. Hicri takvime göre yıl başı olarak adlandırılan Muharrem ayının gelmesiyle 1442 yılı sona erecek ve 1443 yılı başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos'ta başlayacak. Milyonlarca kişi 18 Ağustos'ta yaptıkları aşurelerini paylaşacak.

Aşure hangi ayda, hangi gün yapılmalı?

Aşure günü 2021 yılında 18 Ağustos'a denk geliyor. Aşure yapmak isteyenler 18 Ağustos'ta aşurelerini yapıp sevdikleri ile ve komşuları ile paylaşabilir.

Aşure nedir?

Aşure bir çok bölgede yapılır. Restoranların da vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan aşurenin anlamı oldukça fazladır.

Aşurenin sabit bir tarifi yoktur. Aşure yapılışı bölgeden bölgeye, kulanılan malzemeye göre değişir.

Geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Bazıları adından dolayı 10 madde ile yapılması gerektiğini söyler. Aleviler ise hep 12 madde kullanarak aşure yapar.

Temel olarak su, buğday, nohut, toz şeker, fasulye, pirinç kullanılarak yapılır. Süsleme amacı ile ceviz, çam fıstığı, badem, nar, susam ve tarçın gibi kuruyemiş, meyve ve baharatlar kullanılır. Tarifi hiçbir hayvansal ürün içermemesi itibarıyla vegandır.

Aşure Türkiye'nin mutfak geleneğinin yanı sıra çevredeki ülkelerin çoğunda, Hristiyan ve Yahudi kültürlerin bir parçası olarak da çeşitli isimler altında hazırlanmaktadır.

Aşure Günü nedir?

Aşure Günü veya Aşura Günü, Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Muharrem ayında oruç ibadeti de yapılır.

Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir.[kim?] Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır. Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ'da Yezid'in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır. Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.

Muharrem Ayı nedir?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

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