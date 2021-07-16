2021 asgari ücret zammı olacak mı? 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Haziran enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlarca kişinin maaşına da ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Memurlar ve emekliler temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. Asgari ücretli çalışanlar da kendilerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Peki 2021 asgari ücrete zam yapılacak mı? 2021 asgari ücret artacak mı?

2021 asgari ücret zammı olacak mı? 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Haziran enflasyon rakamlarının belli olmasıyla milyonlarca kişinin maaşına da ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Memurlar ve emekliler temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. Asgari ücretli çalışanlar da kendilerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Peki 2021 asgari ücrete zam yapılacak mı? 2021 asgari ücret artacak mı?

2021'in ilk 6 ayı için enflasyon rakamları belli oldu. Milyonlarca kişinin maaşına enflasyon rakamlarının da belli olmasıyla zam yapılacak. Memurlar ve emekliler temmuz ayında alacakları zam oranını dört gözle bekliyordu. Beklenen açıklama TÜİK tarafından yapıldı. Asgari ücretle çalışanlar da kendi maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını sorgulamaya başladı. Peki 2021 asgari ücret zammı olacak mı?

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI OLACAK MI?

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı kulislerde konuşulan zam formülünde. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesinin düşünüldüğü iddiaları bir çok asgari ücretliyi heyecenlandırdı. Bu uygulama eğer hayata geçerse asgari ücretlilere 486 TL ek zam yapılmış olacak.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret miktarında 2021 yılında herhangi bir artış olmayacak. Yıl sonunda 2022 için yeni asgari ücret toplantılarında asgari ücret zammı masaya gelecek.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2021 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 artış yağpıldı. Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu.

2021 AGİ NE KADAR?

Bekar: 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan: 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 456,13 TL

75 TL ASGARİ ÜCRET DERSTEĞİ GELDİ

75 TL asgari ücret desteği geldiği yönündeki haberler de asgari ücretlileri heyecanlandırdı. Ancak bu destek iş verenlere yapılacak. Buna göre; işverene sektör ayırımı yapılmadan ayda 75 TL asgari ücret desteği sağlanacak.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.