2021 AÖL sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lise sınavı uzaktan-online mi yoksa yüz yüze mi olacak? Binlerce AÖL öğrencisi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde sınavların ne zaman hangi tarihte başlayacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihlerine ilişkin takvimi yayınladı. MEB'den illere gönderilen son yazıda AÖL sınavlarının Aralık ayında yapılmasının planlandığı bir kez daha belirtildi. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları hangi gün yapılacak? AÖL sınavı internetten mi olacak?

2021 AÖL sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lise sınavı uzaktan-online mi yoksa yüz yüze mi olacak? Binlerce AÖL öğrencisi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde sınavların ne zaman hangi tarihte başlayacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihlerine ilişkin takvimi yayınladı. MEB'den illere gönderilen son yazıda AÖL sınavlarının Aralık ayında yapılmasının planlandığı bir kez daha belirtildi. Peki Açık Öğretim Lisesi sınavları hangi gün yapılacak? AÖL sınavı internetten mi olacak?

1 milyondan fazla öğrencinin kayıtlı olduğu AÖL sisteminde sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacağı sorusu bir çok öğrenci tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen son yazıda AÖL sınavlarının Aralık ayında başlamasının planlandığı belirtildi. Aralık ayındaki sınavlara hazırlanan öğrenciler sınavın hangi gün ne zaman yapılacağı konusunda araştırma yapıyor.

2021 AÖL sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık Cumaretesi ve 5 Aralık Pazar tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki AÖL sınavları da aynı tarihte yapılacak.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden erişime açılacak.

Açık Öğretim Lise sınavı uzaktan-online mi yoksa yüz yüze mi olacak?

Sınavların online mı yoksa yüz yüz mi olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de Açık Öğretim Lisesi sınavlarının da yüz yüze gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.