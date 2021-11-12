2021 AÖL sınavı internetten mi yapılacak? Açık öğretim lise sınavları uzaktan, online mi olacak? AÖL sınavları nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açık öğretim lisesi öğrencilerini sevindiren bir açıklama geldi. MEB açıklamasında açık öğretim sınavlarının çevrim içi ortamda yapılmasına karar verildiği belirtildi.

2021 AÖL sınavı internetten mi yapılacak? Açık öğretim lise sınavları uzaktan, online mi olacak? AÖL sınavları nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açık öğretim lisesi öğrencilerini sevindiren bir açıklama geldi. MEB açıklamasında açık öğretim sınavlarının çevrim içi ortamda yapılmasına karar verildiği belirtildi.

2021 AÖL sınavı internetten mi yapılacak?

Binlerce Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencisi aylardır sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında "Açık öğretim okulları sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı." dedi.

Açık öğretim lise sınavları uzaktan, online mi olacak?

AÖL sınavları internetten yapılacak. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.

2021 AÖL sınavları nasıl yapılacak?

2021 yılında yapılacak AÖL sınavları 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi ortamda yapılacak.

2021 AÖL sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık Cumaretesi ve 5 Aralık Pazar tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki AÖL sınavları da aynı tarihte yapılacak.

AÖL nedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.