2021 AÖF sınavları yüz yüze mi olacak? AÖF 1. dönem vize sınavı online (uzaktan) mı yapılacak? Milyonlarca AÖF öğrencisinin merak ettiği sorular yanıtlarını buldu. Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı öğrencilerin 1. dönem (güz dönemi) ara sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklandı.

AÖF sınavları yüz yüze mi olacak? AÖF 1. dönem vize sınavı online (uzaktan) mı yapılacak? Milyonlarca AÖF öğrencisinin merak ettiği sorular yanıtlarını buldu. Anadolu Üniversitesi'nde Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı öğrencilerin 1. dönem (güz dönemi) ara sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklandı.

AÇıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören milyonlarca öğrenci sınavların ne zaman hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyordu. Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Buna göre AÖF 1. dönem (güz dönemi) ara sınavları 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günü yapılacak. Sıanv tarihlerini öğrenen öğrenciler sınavların yüz yüze mi yoksa online mi yapılacağını da merak ediyor.

2021 AÖF sınavları yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvime göre öğrencilerin 1. dönem vize sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler sınavlarını yüz yüze yapmayacak. AÖF 2021 1. dönem ara sınavları online olarak uzaktan yapılacak? Yükseköğretim Kurulu 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde sınavların uzaktan yapılması tavsiyesinde bulunmuştu.

AÖF 1. dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi (1. dönem) sonu sınavları ise 8 Ocak 2022 Cumartesi günü ve 9 Ocak 2022 Pazar günü yapılacak.

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman alınır?

AÖF sınav yerlerinin söz konusu sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Ancak konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

AÖF nedir?

Açıköğretim Fkültesi (AÖF) eğitimin beli bir kampüse bağlı kalmadan uzaktan ders çalışarak sınav merkezlerinde sınava girilerek yapılan bir eğitimdir. AÖF derslerin tamamı yada büyük bir kısmı bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.

AÖF ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan, örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilerin tercih edebileceği bir eğitim sistemidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.