2021 AÖF kayıt yenileme tarihi | AÖF kayıtları ne zaman yenilenecek? AÖF kayıt yenileme güz dönemi ücreti ne kadar?

2021 AÖF kayıt yenileme tarihi | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kaydı bulunan 1 milyondan fazla öğrenci kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversite kayıtlarını tamamladı ve derslerine başladı. AÖF öğrencileri de AÖF kayıtları ne zaman yenilenecek? AAÖF kayıt yenileme güz dönemi ücreti ne kadar? gibi soruları sormaya başladı. AÖF kayıt yenileme güz dönemi işlemleri 27 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 08 Ekim 2021 Cuma günü sona erecek.

2021 AÖF kayıt yenileme tarihi | Yüz binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi yeni dönemde kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla ilk kayıtların sona erdiği şu dönemde AÖF öğrencileri AÖF kayıtları ne zaman yenilenecek? AÖF kayıt yenileme güz dönemi ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor.

2021 AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman?

2021 AÖF kayıt yenilem tarihleri Anadolu Üniversitesi'nin akadamik takviminde yer alıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde herhangi bir bölümde kaydı bulunan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini bu tarihler arasında yapabilirler. AÖF, YKS yeni kayıtları 6 Eylül tarihinde başladı ve 10 Eylül'de sona erdi. Sınavsız 2. üniversite kayıtları ise 23 Ağustos'tan beri yapılabiliyor.

AÖF güz dönemi kayıt tarihi son gün ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinde son gün 8 Ekim 2021. AÖF kayıt yenilemek için bu tarihe dikkat etmek gerekiyor.

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman?

Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.

AÖF güz dönemi ne zaman bitecek?

Açıköğretim Fakültesi güz dönemi 27 Eylül 2021 tarihinde başlayacak 07 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. AÖF 2021 güz dönemi 15 Hafta sürecek.

AÖF sınav tarihleri ne zaman?

Güz Dönemi Ara Sınavı 27-28 Kasım 2021 11 Ekim'den itibaren 7 hafta

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08-09 Ocak 2022 29 Kasım'dan itibaren 6 hafta

AÖF öğrenci sayısı

AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankaya ödenir?

AÖF kayıt yenileme ücreti Kredi Kartı/Banka Kartıyla Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından ödenebilir.

AÖF nedir?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye'de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa'da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

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