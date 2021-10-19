2021 AÖF güz sınav tarihleri | AÖF 1. dönem vize sınavı ne zaman?

2021-2022 AÖF güz sınav tarihleri | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı milyonlarca öğrenci 2021 yılı güz vize sınavlarının ne zaman, hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. Kayıtlarını tamamlayan öğrenciler AÖF güz vize sınavı ne zaman? AÖF 1. dönem vize sınavı ne zaman? sorularını sormaya başlamıştı. Kasım ayına doğru gidilirken üniversiteden yapılan açıklamada AÖF güz dönemi sınavlarının 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günü yapılacağı açıklandı. Peki 2021 AÖF sınavları yüz yüze mi olacak yoksa online mi olacak?

Ülkemizde milyonlarca öğrenci eğitimlerini açıköğretim sistemi üzerinden devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayırlı olan öğrencileri ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. Öğrenciler günlerdir AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman? AÖF 1. dönem vize sınavı ne zaman? sorusuna yanıt arıyordu. Üniversiteden bu soruya yanıt geldi. AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvim altında sınav tarihleri paylaşıldı. İşte AÖF 1. dönem vize sınav tarihleri

AÖF 1. dönem vize sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvime göre öğrenciler yaklaşık 1 ay sonra sınavlarda ter dökecek. AÖF 1. dönem (güz dönemi) ara sınavı: 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günü yapılacak.

AÖF güz dönemi ara sınavları yüz yüze mi yapılacak?

AÖF güz dönemi sınavları online olarak yapılacak?

AÖF'ye kayıtlı kaç öğrenci var?

2019-2020 akademik döneminde açıköğretimdeki öğrenci sayısı Anadolu Üniversitesi'nde 3 milyon 436 bin 368; Atatürk Üniversitesi'nde 364 bin 965 ve İstanbul Üniversitesi'nde 315 bin 365 olmak üzere toplam 4 milyon 116 bin 698'e ulaştı.

AÖF nedir?

Açıköğretim Fkültesi (AÖF) eğitimin beli bir kampüse bağlı kalmadan uzaktan ders çalışarak sınav merkezlerinde sınava girilerek yapılan bir eğitimdir. AÖF derslerin tamamı yada büyük bir kısmı bilgisayar vasıtasıyla sanal ortamda interaktif olarak işlendiği, katılımcıların dersleri istediği zaman ve istediği yerde tekrar izleyebildiği eğitimin adıdır.

AÖF ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan, örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilerin tercih edebileceği bir eğitim sistemidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.