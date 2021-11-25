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Ankara'ya kar yağacak mı? Ankara'ya ne zaman kar yağacak? 2021-2022 Ankara kar tahmini

TIMETURK / GENEL / 2021 Ankara'ya kar ne zaman yağacak? 2022 Ankara'da kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağışı var mı?

2021 Ankara'ya kar ne zaman yağacak? 2022 Ankara'da kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağışı var mı?

2021 Ankara'ya kar ne zaman yağacak? 2022 Ankara'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den pek çok il için kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye başladı. Havalar iyice soğudu ve dondurucu soğuklar kapıya dayandı. Doğu Anadolu bölgesi beyaz örtüyle kaplandı bile. Kar yağışı İç Anadolu Bölgesine doğru yavaş yavaş ilerliyor. Havaların iyice soğuduğu şu günlerde Ankaralılar Ankara'ya ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Peki Ankara'ya kar yağışı var mı?

1 Saat Önce
2021-11-25 09:17:22
2021 Ankara'ya kar ne zaman yağacak? 2022 Ankara'da kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağışı var mı?

2021 Ankara'ya kar ne zaman yağacak? 2022 Ankara'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den pek çok il için kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye başladı. Havalar iyice soğudu ve dondurucu soğuklar kapıya dayandı. Doğu Anadolu bölgesi beyaz örtüyle kaplandı bile. Kar yağışı İç Anadolu Bölgesine doğru yavaş yavaş ilerliyor. Havaların iyice soğuduğu şu günlerde Ankaralılar Ankara'ya ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Peki Ankara'ya kar yağışı var mı?

Pek çok il için Meteoroloji'den kar uyarısı gelmeye başladı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi illeri beyaz örtü üle kaplanmış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son tahminlere göre sabah saatlerinden itibaren görülecek karın Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi. Kars'ta etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Karadeniz'in yaylaları ve yüksek kesimleri de kar ötüsü ile kaplanmış durumda. Kar Tokat'ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Bir çok ilimiz için kar yağışı uyarıları yapılmaya başlanmışken Ankara ve İstanbul'a ne zaman kar yağacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Ankara'ya kar yağacak mı? 2021-2022 Ankara'ya ne zaman kar yağacak?

Ankara'ya kar yağacak mı?

Ankara'ya kar yağacak mı sorusu pek çok Ankaralı atarafından soruluyor. Ankra için yakın zamanda kar yağışı beklenmiyor. Ancak meteorolojik tahminlere göre bu yıl ülkemiz yoğun bir kar yağışı alabilir. Kar yağışı ilerleyen günlerde Ankara'da da gürülebilir.

Ankara'ya ne zaman kar yağacak?

Ankara ve İstanbul'a kar yağışı genellikle Aralık sonu ve ocak ayının başında gerçekleşiyor. Bu sene de benzer şekilde bu tarih aralığında Ankara'ya kar yağması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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