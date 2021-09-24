19 Eylül 2021 tarihinde yapılan ALES-2 sınavında binlerce kişi ter döktü. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES sınavına giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki 2021 ALES-2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES-2 sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES-2 sonuç sorgulama ekranı!

19 Eylül 2021 tarihinde yapılan ALES-2 sınavında binlerce kişi ter döktü. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES sınavına giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki 2021 ALES-2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES-2 sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES-2 sonuç sorgulama ekranı!

ÖSYM'nin geniş katılımlı sınavlarından biri olan ALES'in 2021 yılında yapılan ALES-2 sınavına binlerce kişi katıldı. ALES-2 sınavı sınavı 19 Eylül Pazar günü yapılan AES-2 sınavında ter döken binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.

2021 ALES-2 sonuçları ne zaman açıklanacak

ÖSYM ALES-2 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurmuştu. 2021 yılında yapılan ALES-2 sınav sonucu 14 Ekim'de açıklanacak.

ALES-2 SORGULAMA EKRANI

ALES-2 sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır. Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde de belirleyici durumdadır.

Tezli yüksek lisans başvurularında ALES puanı YDS gibi gereklidir. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES sınavı gerekmemektedir. Genel olarak sayısal ve sözel analitik düşünmeyi ölçen bir sınavdır. Sınav süresi 150 dakika iken geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

2018'de e-YDS'ye benzer şekilde e-ALES‘in yapılacağı duyrulmuş ancak sınav uygulanmadan iptal edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.