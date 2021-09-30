2021 AFAD personel alımı | AFAD personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? AFAD personel alımı ne zaman yapılacak?

2021 AFAD personel alımı | Doğal afetler ve kazalarda vatandaşların yardımına koşan AFAD'a yeni personeller alınacak. AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 1749 personel alımı yapılacak. AFAD pesonel alımı ilanına başvurmak isteyen vatandaşlar AFAD personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? AFAD personel alımı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 AFAD personel alımı | Doğal afetler ve kazalarda vatandaşların yardımına koşan AFAD'a yeni personeller alınacak. AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 1749 personel alımı yapılacak. AFAD pesonel alımı ilanına başvurmak isteyen vatandaşlar AFAD personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? AFAD personel alımı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

İş arayan ve iş değiştirmek isteyenler AFAD'ın personel alımı ilanına sevindi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) bünyesine 1749 personel alımı yapılacak. AFAD'a alınacak personelllerin kadroları da belli oldu. AFAD pesonel ilanına başvurmak isteyen adaylar AFAD personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır? AFAD personel alımı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor.

AFAD personel alımı başvurusu nereden nasıl yapılır?

AFAD personel alımı başvuruların nereden ve ne zaman yapılacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

AFAD hangi branştan kaç personel alacak?

AFAD değişik kadrolarda 1749 personel alımı yapacak. İşte alımı yapılacak personeller;

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni, alımı olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak.

AFAD başvuru şartları neler?

AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir. Genel Olarak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacak.

AFAD nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.