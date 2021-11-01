2021 AFAD personel alımı | AFAD personel alımı başvurusu başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ne zaman başlayacak?

2021 AFAD personel alımı | 2021 AFAD personel alımı başvurusu başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ne zaman başlayacak? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesine 2021 yılında bin 749 personel alımı yapılacak. AFAD personel alımına ilişkin ilanlar resmi internet sitesinden yayınladı. İş arayan ve kamuda işe girmenin hayalini kuran binlerce kişi de AFAD personel alımı başvurusu yapmak için sabırsızlanıyor. Peki 2021 AFAD işçi ve personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte AFAD personel atamasına ilişkin detaylar...

2021 AFAD personel alımı | 2021 AFAD personel alımı başvurusu başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ne zaman başlayacak? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesine 2021 yılında bin 749 personel alımı yapılacak. AFAD personel alımına ilişkin ilanlar resmi internet sitesinden yayınladı. İş arayan ve kamuda işe girmenin hayalini kuran binlerce kişi de AFAD personel alımı başvurusu yapmak için sabırsızlanıyor. Peki 2021 AFAD işçi ve personel alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte AFAD personel atamasına ilişkin detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alımı ilanlarını duyurdu. Binlerce kişi AFAD personel alımı ilanlarına başvurmak için sabırsızlanıyor. AFAD haftalar öncesinden yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu ancak alıma ilişkin ilan henüz duyurulmamıştı. AFAD personel alımı ilanı AFAD'ın internet sitesinden yayınlandı.

2021 AFAD personel alımı başvurusu başladı mı?

AFAD personel alımı başvuruları henü başlamadı. AFAD'dan yapılan açıklamada başvuru tarihi belirtildi. AFAD, 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 sözleşmeli personel olmak üzere toplam bin 749 personel alımı yapacak ve başvurular önümüzdeki günlerde başlauacak.

AFAD personel alımı başvuru ne zaman başlayacak?

AFAD personen alımı ilanına başvurular 18 Kasım'da başlayacak. Son gün ise 27 Kasım olacak.

AFAD personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

AFAD Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, kurum bünyesinde çalıştırılmak üzere avukat, mühendis, veteriner hekim, sosyal çalışmacı, büro personeli, teknisyen, destek personeli, diğer sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi branşlarında personel alımı gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

AFAD sözleşmeli personel alımı duyurusu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, Tablo-1'de il bazlı adedi ve nitelikleri belirtilen toplam 648 adet boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

AFAD sözleşmeli personel alımı duyurusu detayları için tıklayın

AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı duyurusu

Başkanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, toplam 1101 adet boş pozisyona giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacaktır.

AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı duyurusu detayları için tıklayın...

AFAD sözleşmeli personele maaşı

AFAD sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni maaşı

AFAD sözleşmeli personel sınavına katılma şartları neler?

2.1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.

2.2. Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.

2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2.4. Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3'de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.

2.5. Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak. 2.6. Tablo-3 ve Madde 2.5.'de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

2.8. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.9. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2.10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

2.11. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

AFAD nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.