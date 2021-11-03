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TIMETURK / GENEL / '2021-Adalet Bakanlığı Sınavları'na başvurular başladı

'2021-Adalet Bakanlığı Sınavları'na başvurular başladı

2021-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) için başvurular alınmaya başladı

3 Saat Önce
2021-11-03 08:46:24
'2021-Adalet Bakanlığı Sınavları'na başvurular başladı

2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacak.

Sınava başvurular, 02 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

kaynak: egitimajansi.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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