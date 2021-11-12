2021 Açık öğretim lise (AÖL) sınavı online mi olacak? AÖL sınavları internetten mi yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren çok önemli sınav kararı geldi. Açık öğretim lisesinde öğrenim gören öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını merak ediyordu. MEB'den flaş bir açıklama geldi. MEB açıklamasına göre açık öğretim okulları sınavı 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi ortamda yapılacak.

2021 Açık öğretim lise (AÖL) sınavı online mi olacak? AÖL sınavları internetten mi yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren çok önemli sınav kararı geldi. Açık öğretim lisesinde öğrenim gören öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını merak ediyordu. MEB'den flaş bir açıklama geldi. MEB açıklamasına göre açık öğretim okulları sınavı 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi ortamda yapılacak.

Açık öğretim lise (AÖL) sınavı online mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Açık öğretim okulları sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı."

2021 AÖL sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4 Aralık Cumaretesi ve 5 Aralık Pazar tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki AÖL sınavları da aynı tarihte yapılacak.

Açık Öğretim Lise sınavı uzaktan-online mi yoksa yüz yüze mi olacak?

AÖL sınavları internetten yapılacak. Açıköğretim sınavları 2021 yılında çevrim içi ortamda yapılmasına karar verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.